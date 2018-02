Noorse Annie M.G. Schmidt is een voorbeeld van hoe serieus je kinderliteratuur kunt nemen

Het was een hartewens van Gouden Griffel-winnaar Bette Westera: de kindergedichten van de Noorse Inger Hagerup vertalen. Als je 'Zo raar' openslaat, begrijp je meteen waarom. Westera, zelf bedreven in klankrijm, woordspel en vloeiende versregels, heeft in haar een zielsverwant ontdekt. Hagerup schrijft, net als zijzelf, met humor, verwondering en lekker ritmisch. Het taalplezier spat eraf.

Het is Westera gelukt de melodieuze Noorse versregels te vatten in rijm met een mooie cadans, dat bij herlezing aan kracht wint. Zoals in het onderwatergedicht: "In de wrakken van de schepen / op de bodem van de zee / zemen kwallen zonder strepen / alle ruiten van de schepen, / tot ze glanzen als een spiegel. / En de vissen helpen mee."

De gedichten werden geïllustreerd door René Paul Gauguin, een kleinzoon van de beroemde post-im­pres­si­o­nis­ti­sche schilder

Inger Hagerup (1905-1985) schreef gedichten, romans, hoorspelen en toneelstukken en genoot in Noorwegen een reputatie die vergelijkbaar was met die van Annie M.G. Schmidt in Nederland. Haar beide zoons Helge en Klaus Hagerup werden ook schrijver, evenals haar kleindochter Hilde Hagerup (van wie drie jeugdboeken in het Nederlands zijn vertaald).

'Zo raar' is de verzamelband van Ingers kinderpoëziebundels 'Så rart' (1950), 'Lille Persille' (1961) en 'Den sommeren' (1971), waaruit een fantasievolle geest en nieuwsgierigheid voor mensen en dieren spreekt. Je komt er zwaluwen, merels en afgetrapte schoenen in tegen, een varken dat piekert over de vleesprijs en een bakker die op een eiland woont en daar van eenzaamheid (of te veel taartjes) sterft. Westera verving de Noorse plaatsnamen en gaf de gedichten zo een oer-Hollandse context. De olifanten komen uit Alphen aan den Rijn, de kangoeroes uit Zandvoort aan Zee (met een dikke knipoog naar Annie M.G. Schmidts Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan).

En dan die tekeningen. De gedichten werden geïllustreerd door René Paul Gauguin (1911-1976), een kleinzoon van de beroemde post-impressionistische schilder. In zijn beelden proef je de jaren vijftig, zestig en zeventig. Hij was geliefd om zijn houtdrukken, en wisselt hier strak grafische vormen af met kriebelige pennenstreken. Iedere bladzijde is een uniek samenspel van dichter en kunstenaar. 'Zo raar' is een schoolvoorbeeld van hoe serieus je kinderliteratuur kunt nemen.

Inger Hagerup

Zo raar

Vert. Bette Westera. Ill. René Paul Gauguin.

Gottmer; 96 blz. € 14,99. Vanaf 4 jaar.

Verschijnt 13/2.

Oordeel: Wat een samenspel: zó neem je jeugdliteratuur serieus

