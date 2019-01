Noorderslag toont de hiphopkoorts van de Nederlandse popmuziek

Vermoedelijk heeft het barpersoneel van de Oosterpoort tijdens Noorderslag niet eerder zoveel cola getapt als afgelopen zaterdag. Een aanzienlijk deel van het publiek mocht de traditionele festivaldrank - het biertje - wettelijk nog niet kopen. Zij waren naar Groningen gelokt door de vele hiphopshows op het programma. Het grootste muziekgenre op Youtube en Spotify begint live steeds meer voor te stellen, zodat het festival een welkome verjongingskuur onderging.

Regelmatig bleven de werelden gescheiden: in de hiphopkelder rook het naar frisdrank en Gucci-tassen, bij een veteraan als Kovacs in de Grote Zaal gingen de gesprekken over hypotheekrente en kortingsbonnen voor sauna-arrangementen. Maar er waren zeker twee momenten waarop alles samenkwam: bij de uitreiking van De Popprijs (zie kader) en bij het optreden van de Haagse rapper Frenna. Zijn muziek is met de jaren steeds meer richting nederpop geschoven, getuige zijn bewerking van Abels klassieker ‘Onderweg’ en zijn samenwerking met Bløf. Hij kwam met een liveband en dat was even billenknijpen - regelmatig verdwijnt daarmee het venijn - maar Frenna was geen moment gezapig.

Het belangrijkste verschil met de jonge rockbands die voorheen de dienst uitmaakten op Noorderslag, is dat het gros van de huidige generatie hiphopidolen weinig live-ervaring heeft

Opvallend dat popzanger Nielson, nu hij een elektronisch jasje aan heeft getrokken, ongeveer op hetzelfde punt uitkomt. Zo tekent zich onverwacht een nieuwe scene af, waar ook Dave Budha zich thuis zal voelen: nier eerder een rapper gezien die zo sterk aan Guus Meeuwis deed denken.

De boeker van Jeangu Macrooy gaat ongetwijfeld een druk jaar tegemoet. De zanger, die bij een groot publiek bekend werd dankzij zijn vertolking van Judas in The Passion, trok tot voor kort met zijn akoestische gitaar door het land. Op Noorderslag ontpopt hij zich in zijn gouden pak tot een innemende frontman van een aanzienlijke band, die met een mix van soul, funk en disco zelfs van een bijeenkomst van depressieve begrafenisondernemers nog een onvergetelijk feestje zou maken.

Willem van The Opposites koos er juist voor om zijn act helemaal uit te kleden. De pakkende refreinen, de dansbare beats, de onweerstaanbare vrolijkheid, zijn wederhelft Big2; het is allemaal verdwenen. Erg dapper, maar ook kwetsbaar. Vooral omdat hij niet de beste zanger is komt zijn levensverhaal nauwelijks over.

Ervaring Het belangrijkste verschil met de jonge rockbands die voorheen de dienst uitmaakten op Noorderslag, is dat het gros van de huidige generatie hiphopidolen weinig live-ervaring heeft: ze werden groot op Youtube en niet in het jeugdhonk. De internationale modegril - halve zinnen met je eigen nummers meerappen, je geld pakken en vertrekken - slaat in Nederland gelukkig niet aan. Idaly en Young Ellens zetten in hun uppie vlammende optredens neer, r&b-zangeres Quessswho kwam met een band, Famke Louise pakt uit met dansers en verkleedpartijen. Famke Louise pakte uit op Noorderslag met dansers en verkleedpartijen © ANP Een hartverwarmend moment vindt plaats bij het optreden van Latifah. Als haar eigen muziek haar te sterk emotioneert om door te gaan, sleurt ze een fan het podium op. Die is aanvankelijk wat verlegen, maar aangestoken door Latifahs onbevangenheid brengen ze het nummer samen tot een goed einde. En wat te denken van S10, het Hoornse talent met dat markante stemgeluid? Zo onverschillig als haar blonde haren langs haar gezicht hangen, zo intens en persoonlijk is haar muziek. Dat ze wat onzeker overkomt, past op een merkwaardige manier goed bij haar intieme teksten. De sterkste show van de jonge generatie komt op naam van Jacin Trill. Ook indrukwekkend is Ares, een jongen die een beetje los lijkt te staan van de rest van de scene en ouderwets enorme lappen tekst uit zijn mond laat vloeien. Maar de sterkste show van de jonge generatie komt op naam van Jacin Trill. In een korte webdocumentaire van de NOS is te zien hoe hij vorig jaar uitgroeide tot een van de populairste rappers van het land, om die populariteit vervolgens door zijn vingers te laten glijden. “Ik heb het gevoel dat ik een zomerhit was,” zegt hij. Als al zijn optredens zo positief en energiek zijn als op Noorderslag, zit hij de komende zomer geramd. Wie ondanks de verscheidenheid niets van zijn gading kon vinden tussen de hiphopnamen, had evengoed een prima avond. De synthpop van de dolenthousiaste Karel zorgt altijd voor een glimlach, Sheila & The Kit klonk op haar beste momenten als een jonge Madonna en The Visual bezorgde een fraai filmisch rustpunt, dat voor even deed vergeten dat het om je heen drukker was dan Utrecht Centraal tijdens de vrijdagmiddagspits.

De invloed van Ronnie Flex Drie jaar nadat hij hem won als onderdeel van gelegenheidscollectief New Wave, mocht Ronnie Flex de Popprijs zaterdag voor de tweede keer ophalen - een unicum. Opvallend: destijds liep de zaal mopperend leeg , vanavond kreeg de rapper een hard en gemeend applaus. Het buitenbeentje van toen is de van publiekslieveling nu. In een korte maar emotionele speech droeg hij de prijs op aan vriend en collega-rapper Feis, die tijdens de jaarwisseling werd doodgeschoten. Dat Ronnie Flex ‘tekstueel op eenzame hoogte’ zou staan, zoals het juryrapport vermeldt, is schromelijk overdreven. Wat wel klopt is dat hij al jaren als groot voorbeeld geldt voor aspirant rappers. Alleen al op deze editie van Noorderslag zijn er voorbeelden te over. Idaly en Jacin Trill zijn overduidelijk beïnvloed door Ronnies melodieuze manier van zingen en rappen. En had Frenna de stap van tape-act naar liveband gemaakt als Ronnie het goede voorbeeld niet had gegeven? Zijn grootste verdienste is dat Ronnie Flex het idee dat je als rapper stoer moet zijn op de helling zette. De term credibility (geloofwaardigheid), ooit het belangrijkste criterium om een rapper op te beoordelen, hoor je sinds zijn doorbraak vrijwel nooit meer. Hij gebruikt schaamteloos lompe house en glibberige r&b, haalt zijn kleren net zo lief op de vrouwenafdeling en stelt zich kwetsbaar op in een wereld van spierballenvertoon. Dat maakte de weg vrij voor een poprapper als Dave Budha en opende deuren voor vrouwelijke rappers als S10, Famke Louise, Latifah en Quessswho. Zonder Ronnie Flex had de line-up van Noorderslag er ongetwijfeld heel anders uitgezien.

