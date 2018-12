Nooit te oud om aanslagen te plegen

Lees verder na de advertentie

★★★☆☆

Wie van droogkomische IJslandse humor houdt, moet ‘Woman at War’ zeker niet overslaan. Het is de tweede film van regisseur Benedikt Erlingsson, de man die de wereld in 2013 ‘Of Horses and Men’ bracht, over mannen en paarden en over idioot mooie IJslandse vergezichten.

Hoofdpersoon is Halla, een lieftallige koordirigente van rond de vijftig, die in haar vrije tijd elektriciteitsmasten saboteert om de stroomvoorziening plat te leggen. Dat doet ze tamelijk spectaculair, meteen al in de openingsscène, maar als die actie niet het gewenste effect heeft, gaat ze nog drastischer te werk. Ze wil verhinderen dat grote buitenlandse investeerders zich in IJsland inkopen op de energiemarkt – op haar motivatie gaat de film niet echt in. Maar dat hoeft ook niet: we staan min of meer al vanaf die eerste scène aan haar kant. Tussen het plegen van aanslagen door ontvangt ze plotseling de brief die ze al lang niet meer verwachtte: ze mag een weesmeisje uit de Oekraïne adopteren, die in de burgeroorlog beide ouders is kwijtgeraakt.

Ook in deze film krijg je soms de indruk dat de lokale VVV de helft van het budget voor z’n rekening heeft genomen, want Halla passeert het ene na het andere woest aantrekkelijke landschap. Maar het kan ook zijn dat die schoonheid in IJsland gewoon niet te vermijden is.

De humor is hier en daar wat dik aangezet, maar het is niet echt een bezwaar. Het excentrieke scenario – er verschijnt ook nog een mediterende tweelingzus die handig van pas komt – heeft de liefhebber dan al lang voor zich gewonnen.