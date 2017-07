Nog maar een keer: achter 'een aantal' mag een meervoudig werkwoord

Vooral als je suggereert dat de gewraakte taalvorm uit slordigheid ontstaan is, terwijl vroeger striktere regels gehandhaafd werden - het hoeft niet eens waar te zijn - dan is iedereen die de taalvorm verdedigt meteen een ruggengraatloze slapjanus die alles maar goed vindt en de taal verkwanselt aan de dombo's, de Engelsen of de buitenlanders in het algemeen. Word je uiteindelijk toch in een hoek gedreven, dan kun je je nog altijd waardig terugtrekken in de nostalgie, door je zogenaamd neer te leggen bij de verzuchting dat 'taal nu eenmaal verandert'.

Laatst was het weer raak rond de taalvorm 'een aantal mensen zeggen'. De onjuiste opvatting dat dit fout is, en dat het per se 'een aantal mensen zegt' moet zijn, is onuitroeibaar. In de taalrubriek van de Volkskrant werd min of meer met verbazing geconstateerd dat de Algemene Nederlandse Spraakkunst het meervoud goed vindt, en Liesbeth Koenen moest er weer aan te pas komen om in de Telegraaf voor de zoveelste keer uit te leggen dat er niks mis is met 'een aantal mensen zeggen'.

Ook in deze rubriek heb ik het al een aantal keren gezegd: 'een aantal' is vanaf zijn ontstaan in de 18de eeuw altijd gebruikt met een meervoudig werkwoord. Grote schrijvers deden het, grammatici vonden het prima. Maar ooit heeft ergens een onbenullige taalcriticus een vraagteken gezet, en de halve taalgemeenschap loopt als lemmingen achter hem aan. Dit komt nooit meer goed.

