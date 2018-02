Nog even verder babbelen over ‘gruwelen’

Daarop kreeg ik een mail van een van Nederlands bekendste morfologen, de Leidse emeritus-hoogleraar Geert Booij, die mij een artikel toestuurde dat hij hierover met collega Jenny Audring geschreven had.

Lees verder na de advertentie

Het artikel analyseert onder andere de Nederlandse werkwoorden op '-elen,' waarvan er veel zo'n onduidelijke oorsprong hebben: het is mogelijk dat ze ontstaan zijn door invoeging van '-el-' in een werkwoord (zoals 'hink-el-en'), maar het kan ook dat er eerst een zelfstandig naamwoord is dat verkleind wordt met '-el' (zoals 'drupp-el'), waar dan een werkwoord van gemaakt wordt.

Beide woordvormingen zijn niet-productief: ze bestaan niet meer in het moderne Nederlands. Hedendaagse taalgebruikers hebben natuurlijk geen kennis van die geschiedenis, maar toch lijkt het erop dat ze het patroon in de werkwoorden op '-elen' herkennen.

Al die werkwoorden krijgen namelijk een betekenis waarvan 'verkleining' en 'herhaling' de sleutelwoorden zijn. Die betekenis zie je zelfs in werkwoorden als 'brabbelen,' dat helemaal niet afgeleid is van een grondvorm 'brab,' of 'lepelen,' dat gewoon van 'lepel' komt.

Het artikel veronderstelt dat taalgebruikers dergelijke complexe woorden op basis van patronen deels, geheel of zelfs dubbel 'motiveren,' en zo betekeniselementen afleiden.

Het artikel moet trouwens nog verschijnen, dus niet erover roddelen!

Ook een prangende taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Elke dag bespreekt Peter-Arno Coppen of Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon een taalkwestie. Lees meer taalrubrieken op trouw.nl/taal.