Nog even, en dan dwalen De Reuzen door Leeuwarden

Een tientallen meters lange aaneenschakeling van hekken schermt net buiten het centrum van Leeuwarden een terrein af ter grootte van twee fabriekshallen. Hoewel eigenlijk niemand mag weten wat zich daar achter precíes afspeelt, is algemeen bekend dat daar de laatste voorbereidingen worden getroffen voor wat een van de grootste straattheaterproducties ter wereld wordt genoemd: De Reuzen van het Franse collectief Royal de Luxe.

Na eerder Berlijn, Liverpool, Parijs, Londen en Lima te hebben aangedaan, is nu Leeuwarden aan de beurt. Verspreid over 17, 18 en 19 augustus worden er ruim 400.000 mensen verwacht als drie metershoge mechanische marionetten door de binnenstad van Europa's Culturele Hoofdstad dwalen.

Ze worden Het Kleine Reuzenmeisje, De Xolo en De Duiker genoemd en beelden gezamenlijk het verhaal uit van een stad en haar eeuwenlange strijd tegen het zeewater.

Zweem van geheimzinnigheid

Elke reus - 3 meter, 5,5 en 11 meter hoog en 350, 800, 3000 kilo zwaar - wordt handmatig bediend door twintig tot veertig vrijwilligers. Sommigen van hen zitten in een tuig, terwijl anderen met hun hele gewicht aan kabels hangen alsof ze een enorme klok moeten luiden. Op die manier verplaatsen de gevaartes zich met een paar kilometer per uur door de stad, via verschillende routes die ook over water voeren.

De productie van dit straattheater heeft ruim drie jaar in beslag genomen en wordt omringd door een zweem van geheimzinnigheid. "We mogen zeggen dat we eraan meewerken, maar technische details prijsgeven of foto's maken is ons verboden", zegt vrijwilligster Jildou Slofstra (37). Zij behoort tot het team dat De Xolo bestuurt en heeft tussen het oefenen door haar telefoon uit een kluisje gepakt om wat vragen te beantwoorden. "Mobieltjes mogen niet mee het terrein op."

Ondanks de maatregelen die worden genomen om buitenstaanders op afstand te houden, verscheen afgelopen week een video op sociale media waarop De Duiker lopend te zien is, gefilmd tussen de hekken door. "Schandalig", vindt Slofstra. "Ik snap de nieuwsgierigheid wel, maar zoiets online zetten gaat te ver. Als ik een gluurder zie, denk ik weleens: rot op. Dan loop ik er naartoe en leg ik uit dat we de mystiek levend willen houden tot de voorstelling begint."