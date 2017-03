Na dertien jaar nog één keer Koefnoen

Het tocht in het Amsterdamse kantoor van productiebedrijf Human Factor TV. De ruit aan de voorkant is aan gruzelementen, het glas ligt in duizenden stukjes op de stoep. Vannacht is er ingebroken, voor de tweede keer in korte tijd. Owen Schumacher (50) en Paul Groot (49), de breinen achter het satirische tv-programma 'Koefnoen' verontschuldigen zich, het is een wat rare ochtend voor een interview. En dan is Schumacher ook nog eens jarig.

Gisteren hebben de mannen een pilot opgenomen voor 'Klap op de week', vertellen ze, een nieuw humoristisch programma van BNN-Vara waarin presentatrice Sophie Hilbrand het nieuws van de afgelopen dagen doorneemt met twee gasten. Schumacher en Groot leveren vragen en commentaar in de vorm van sketches.

"De opnames waren best even wennen", zegt Schumacher. "Het unieke van 'Koefnoen' was dat we alles van A tot Z zelf mochten verzinnen, we kregen honderd procent carte blanche. Nu bepalen ook anderen over het hoe en wat van het programma."

De makers hadden zelf nog wel even door willen gaan. Maar de laatste jaren slonken het succes en de vette kijkcijfers van het programma

'Klap op de week' is geen opvolger van 'Koefnoen', benadrukt hij stellig. Dat programma, geroemd om zijn gelaagde satire op de tijdgeest, treffende imitaties en knappe visagie, verdwijnt na vijftien seizoenen van tv. "Nog een afscheidsronde van zes afleveringen en dan is het over. Jammer, het voelt een beetje als het einde van een tijdperk."

De makers hadden zelf nog wel even door willen gaan. Maar de laatste jaren slonken het succes en de vette kijkcijfers van het programma. 'Koefnoen' bleek niet te kunnen opboksen tegen grote zaterdagavondshows als 'Ik hou van Holland'.

Als klinkend slot werken Groot en Schumacher nu aan 'Koefnoen, creatief met archief', waarin de bekende en nieuwe typetjes hun favoriete fragmenten nog eens laten zien. Als voorschot op dat laatste seizoen, dat vanaf 1 april wordt uitgezonden op NPO 1, blikken de mannen vandaag terug op hun eigen hoogtepunten.

Hoogtepunt 1: het CDA op de hak In 2011 kropen de makers van 'Koefnoen' in de huid van vier CDA-prominenten. Maxime Verhagen, Henk Bleker, en zogenaamde dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier gingen langs bij Linda de Mols spelshow 'Ik hou van Holland', waar het gerommel binnen de partij op hilarische wijze de revue passeerde. Vooral Bleker was de pineut. De toenmalige staatssecretaris had Mauro die week een briefje toegeschoven tijdens 'Pauw & Witteman', waarop hij het asielkind uitnodigde voor een voetbalwedstrijd. Perfect materiaal voor een scherpe sketch in het programma. We merkten dat we op het juiste moment lieten zien wat er speelde, waar mensen over verontwaardigd waren Owen Schumacher Schumacher: "Toen merkten we dat we op het juiste moment lieten zien wat er speelde, waar mensen verontwaardigd over waren. Dat soort sketches zijn niet noodzakelijkerwijs de afleveringen die wij zelf inhoudelijk het leukste vonden om te doen, maar het was wel gaaf om te zien dat zo'n scene in het hele land wordt opgepikt. "Zelf hadden we eigenlijk nog best lol in het programma. Na afloop van ieder seizoen keken we elkaar aan: willen we nog door? De eerste maand na de laatste aflevering twijfelden we meestal, dan lagen we nog op apengapen. 'Koefnoen' is een loodzwaar programma om te maken. Toch kwam het plezier altijd weer terug." Maar de NPO wil niet meer. Volgens de zender is 'Koefnoen' onvoldoende toegankelijk voor de zaterdagavond. Of vrijdagavond. Op dat tijdslot worden programma's uitgezonden waar mensen met het hele gezin naar kijken, zoals kijkcijferkanonnen 'The Voice' en 'Ik hou van Holland'." Een familieprogramma maken was niet onze insteek toen we aan 'Koefnoen' begonnen. We verwachten van de kijker dat hij net zo veel van het nieuws weet als wij, terwijl we ze van de zender meer aan de hand zouden moeten nemen. Dat hebben we vorig seizoen geprobeerd door vloggende figuren te introduceren, maar helaas had dat niet het effect dat wij en de netmanager gehoopt hadden." Tekst loop door onder de video.

Hoogtepunt 2: happy single Ipie Een donkerrood kortpittig kapsel, afgezakte blosjes en een net foute broek. Ipie uit Amersfoort, gespeeld door Groot, debuteerde toen 'Koefnoen' in 2009 naar de Huishoudbeurs toog. De alleenstaande vrouw op leeftijd, die zich sindsdien ontwikkelde tot een van de vertrouwde persiflages van het programma, probeert krampachtig om een happy single te zijn. Zo besluit ze gezellig een potje vier-op-een-rij tegen zichzelf te spelen, wanneer ze in de stromende regen moederziel alleen op een camping staat. En wanneer ze dan eindelijk sociaal contact heeft, komt ze net van een verkeerd afgelopen bezoek aan de wc. Groot: "Wanneer observaties, make-up en kleding samenkomen in een zelfverzonnen type, dat vind ik eigenlijk nog leuker dan de imitaties van bekende mensen. Een vormloos regenjack kan zo'n type maken, je ziet en voelt jezelf veranderen als schmink en kleren op en aan gaan. "Het bijzondere van 'Koefnoen' is dat het een heel flexibel format heeft. Ieder jaar konden we de boel weer een beetje aanpassen en met nieuwe types op de proppen komen. Waren we weer eindeloos heen en weer aan het appen over pruiken, pakken en lullig schoeisel. Alle vrijheid hadden we, een unieke luxe waarvoor we dankbaar zijn." Schumacher: "Terwijl we heus ook rekening hielden met het feit dat ons programma op de populaire zaterdagavond werd uitgezonden. We deden ook dingen waarvan we dachten dat een hoop mensen ze leuk zouden vinden. Maar misschien is die balans in de loop der jaren scheef gegroeid, en hebben we ons te veel gericht op datgene waaruit we zelf het meeste plezier haalden." Mijn interesse om iets met politiek te doen is vervaagd. Dat heeft ook te maken met de politici die zich aandienden Paul Groot Groot: "Ja, ik denk dat er wat dat betreft minder verrassende imitaties in 'Koefnoen' zaten, iets wat vast ook zal hebben meegewogen in het oordeel van het netmanagement. Mijn interesse om iets met politiek te doen is bijvoorbeeld vervaagd. Dat heeft ook te maken met de politici die zich aandienden. Moet ik daar nou weer een persiflage op maken, dacht ik dan." Tekst loop door onder de video.

Hoogtepunt 3: de knuffelcrimineel In 2012 kwam beroepscrimineel Willem Holleeder uit de gevangenis nadat hij zes jaar van zijn straf voor afpersing van vastgoedhandelaren had uitgezeten. Daarop kreeg hij een column in de Revu en ondervroeg Twan Huys hem in 'College Tour', een interview dat tot verhitte discussies leidde. Een dag na de omstreden uitzending kwamen de mannen van 'Koefnoen' met een persiflage op 'College Tour' en de 'knuffelcrimineel'. Zo knipt Holleeder vloekend en tierend letters uit kranten, die gezamenlijk zijn column vormen: "Dat is nog echt het ouderwetse handwerken". Groot: "Die aflevering was een tour de force. We moesten binnen een dag inhaken op 'College Tour', tot vlak voor onze uitzending op zaterdagavond hebben we eraan gewerkt." Schumacher: "Alles zat erin. Maar daarmee hebben we de lat wel verhoogd voor onszelf. Zo snel reageren op de actualiteit kunnen ze dus, dachten de mensen, waarom doen ze dat dan niet elke week? Terwijl nieuwssatire met het verstrijken der jaren steeds lastiger is geworden. Met name door sociale media is een onderwerp heel gauw ingehaald en uitgekauwd. Grappen die je op dinsdag verzint, zijn vrijdag alweer oud. Dat is moeilijk, je moet echt rap zijn." Giel Beelen en Blaudzun. © RV Nog een laatste reeks 'Koefnoen', dan is het over en uit. Maar stilzitten willen en kunnen workaholics Groot en Schumacher naar eigen zeggen niet. Het duo heeft talloze plannen voor de toekomst. Groot: "Dat haastige van tv staat me steeds meer tegen. Wat sta ik eigenlijk te krachtpoepen, dacht ik gisteren tijdens de opnames van de pilot. Ik sta nu in het theater met de musical 'Into the Woods', en het fijne daarvan is dat je elke avond kunt schaven en poetsen, en dat je steeds iets beter wordt." Dat haastige van tv staat me steeds meer tegen. Wat sta ik eigenlijk te krachtpoepen, dacht ik gisteren tijdens de opnames van de pilot Paul Groot Schumacher: "Ik houd juist wel van dat snelle. Dat fijnslijpen gaat mij rapper vervelen. De tweede versie staat me vaak al een beetje tegen, dan ben ik al niet meer zo geïnteresseerd. Sowieso is Paul meer op de details - dit woord staat daar beter en dat kreuntje kan best iets krachtiger - en ben ik meer van de grote lijnen." Groot: "Ja, we vullen elkaar aan, en hebben hetzelfde arbeidsethos. We werken al met elkaar sinds het tv-programma 'Dit was het nieuws', om vervolgens via 'Kopspijkers' te belanden bij ons eigen 'Koefnoen'. En ik sluit niet uit dat we samen dingen blijven maken. "Al lokken projecten los van elkaar ook. Zo zou ik dolgraag een tv-programma regisseren, of een theaterstuk. Tijdens de speciale reeks 'Koefnoen presenteert' heb ik twee afleveringen geregisseerd, en ik vond het stiekem verrukkelijk om alles te mogen bepalen. En jij?" Schumacher: "O, ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb een aantal jaar geleden een documentaireserie gemaakt over vervalsingen van grote namen in de kunst, en van dat soort programma's zou ik er nog wel meer kunnen maken. Ook wil ik mezelf dwingen om meer te schrijven, een theaterstuk bijvoorbeeld. We hebben nu weer tijd." 'Koefnoen, creatief met archief' is vanaf zaterdag om 22.00 te zien op NPO 1. Marco Borsato en Ali B. © RV

