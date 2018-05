Nobelprijs voor de literatuur in een 'historisch besluit' dit jaar niet uitgereikt

Wereldwijd wordt instemmend op het besluit gereageerd. Auteurs, hoogleraren, politici: iedereen vindt dat de Zweedse Academie, in ieder geval in haar huidige toestand, alle legitimiteit mist voor de meest prestigieuze erkenning in de literaire wereld. Al schept het ook een gevaarlijk precedent. "Met dit besluit riskeert de academie zichzelf voor de eeuwigheid boven de Nobelprijs te plaatsen", zegt publicist Svante Weyler tegen nieuwszender SVT. "Het blijft een jury, en hun voornaamste taak is zichzelf achter een prijs te positioneren, niet ervoor."

De MeToo-golf heeft het eeuwoude instituut op haar grondvesten doen schudden. De toekomst van de Nobelprijs voor de literatuur hangt af van of de Zweedse Academie in staat blijkt tot een rigoureuze moderniserings- en transparantieslag. Zweedse cultuurkenners denken dat het zeker een decennium kan duren eer de academie - en daarmee ook de Nobelprijs - haar prestige heeft herwonnen. Nu gonst de vraag: zitten schrijvers wel te wachten op de literaire erkenning van dit discutabele gezelschap?

Seksueel misbruik

Het morele echec van de Zweedse Academie begint in november vorig jaar, als achttien vrouwen in de krant Dagens Nyheter naar buiten treden met beschuldigingen van seksueel misbruik door een aan de academie verbonden 'cultuurprofiel' - zoals in Zweden aan de man in kwestie wordt gerefereerd. Hij is de echtgenoot van het academielid Katarina Frostenson. Het culturele instituut (in de media gedoopt tot 'de club') dat zij samen runnen zou deels door de Zweedse Academie zijn gefinancierd.

De voorzitter van het gezelschap, Sara Danius, verklaart alle leden door te laten lichten. De financiële banden met het 'cultuurprofiel' en zijn 'club' worden opgeschort.

In het voorjaar besluit de academie te stemmen over of Frostenson, de vrouw van, moet worden ontnomen van haar zetel - een plek die leden voor het leven krijgen toebedeeld. Van de achttien leden brengen veertien hun stem uit: zes zijn voor, acht tegen. Frostenson blijft.

Althans: voorlopig. Door de aanhoudende impasse trekken begin april drie academieleden zich uit eigen beweging terug. Ze willen niet meer met de controversiële groep worden vereenzelvigd. Drie dagen later, op 12 april, geeft Danius haar functie op als voorzitter en, zoals het ene kamp binnen de academie had geëist, neemt ook Frostensen afstand van haar juryplek.