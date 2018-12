Nik Bärtsch laat met zijn zen-funk de luisteraar dieper in de muziek opgaan

Soms gebeurt het dat je bij het beluisteren van een langspeelplaat pas laat doorkrijgt dat de naald blijft hangen omdat door het steeds weer klinken van hetzelfde stuk muziek een sterke groove ontstaat. De zogenoemde zen-funk van de Zwitserse pianist Nik Bärtsch brengt deze associatie boven door de indringende manier waarop hij ritmische en melodische patronen laat repeteren.

Jazz draait vaak om variatie. In geïmproviseerde solo's kan de jazzmusicus laten horen wat met de basale melodie of het ritme nog meer mogelijk is. Bärtsch en zijn drie bandleden op rieten, bas en drums kiezen juist voor concentratie. Allesbehalve vreemd eigenlijk, als de melodische lijn mooi en intrigerend is, kan die heel lang herhaald worden voor hij begint te vervelen.