Nigel Farage haalt zich de woede van Rage Against the Machine op de hals

Dat het vuur nog altijd brandt bij de activistische raprockformatie uit Los Angeles blijkt uit de woedende brief van hun advocaat, waarin voormalig Ukip-leider, europarlementariër en euroscepticus Nigel Farage onmiddellijk wordt gesommeerd te stoppen met zijn podcast. De naam van de podcast? Farage Against the Machine.

Je gebrek aan sociale compassie en nauwelijks verhuld racisme is het te­gen­over­ge­stel­de van datgene waar onze band voor staat Rage Against the Machine

Gitarist Tom Morello van Rage Against the Machine

In maart, niet lang nadat Nigel Farage terugtrad als voorman van brexit-partij Ukip lanceerde de politicus zijn podcast, geproduceerd door de Britse conservatieve radiozender LBC. Als tegendraadse radiomaker schopt hij tegen het establishment, terwijl hij in de afleveringen onderwerpen bespreekt als de brexit, een mogelijke Italexit en waarom Trump de Nobelprijs voor de vrede verdient.

In het dwangbevel, in bezit van diverse muziekblogs, merkt de advocaat van de band op dat het gedachtegoed van Farage indruist tegen alles waar RATM voor staat. “Jouw retoriek tegen immigranten, je gebrek aan sociale compassie en nauwelijks verhuld racisme en xenofobie is het tegenovergestelde hetgeen wij uitdragen. Stop met het gebruiken van onze naam en logo, ga iemand anders lastigvallen. Trump, bijvoorbeeld.”

Farage heeft nog niet gereageerd. Mogelijk hoeft de clash niet voor de rechter te komen, wanneer Farage uit eigen beweging de stekker uit zijn podcast trekt. Hij zinspeelt er immers op om tóch weer Ukip te gaan leiden, nu de door hem gewenste harde brexit op losse schroeven staat.

