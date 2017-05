Nieuwe teksten Lennart Nijgh ontdekt

Lennaert Nijgh schreef veel liedteksten die tot de canon van het Nederlandse lied zijn gaan behoren: ‘Het Land van Maas en Waal’, ‘Malle Babbe’, ‘Meester Prikkebeen’, ‘Meisje van zestien’ en ‘Welterusten mijnheer de President’. Vooral zanger Boudewijn de Groot was grootafnemer van Nijgh.

De teksten werden vier jaar geleden ontdekt, toen Nijgh-biograaf Peter Voskuil bezig was met zijn archiefonderzoek, vertelt Nijghs ex-vrouw Josee Koning. “Hij vond ze in dozen tussen schoolschriftjes, agenda’s, oude krantenknipsels. Het heeft even geduurd voordat we wisten wat we ermee konden. Ik ben eerst naar Boudewijn de Groot gestapt om te vragen of hij ze kon gebruiken, maar hij heeft dat hoofdstuk afgesloten.”

Besloten werd tot een theatervoorstelling, waaraan onder anderen de componisten Frank Boeijen en Han Kooreneef meewerken. In de voorstelling worden zijn liederen in nieuwe arrangementen ten gehore gebracht, ‘maar gaat het ook over Lennaert, zodat hij uit de schaduw van de uitvoerenden en de componisten treedt’, aldus Koning.

