Nieuwe sponsor maakt dat VSB Poëzieprijs toch door kan

Dit najaar maakte het VSB Fonds bekend zich terug te willen trekken, waarmee het voortbestaan van de grootste prijs voor een Nederlandstalige poëziebundel onzeker werd. Maar Kwakman vond nieuwe begunstigers: het Elise Mathilde Fonds en het Van Beuningen/Peterich-fonds nemen de financiering over. De VSB Poëzieprijs, een initiatief van dichter Huub Oosterhuis, wordt vanavond voor de 24ste keer uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden.

Lees verder na de advertentie

Door de hoogte van dat prijzengeld is de uitreiking van de VSB Poëzieprijs zo’n zeldzaam moment waarop iedereen even opschrikt Uitgever Menno Hartman

Menno Hartman klinkt opgetogen als hij hoort dat er een grote poëzieprijs blijft bestaan. Hij is uitgever van Rutger Kopland, die in 1998 de VSB Poëzieprijs kreeg en van Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, die hem in 2013 ontving. “Door de hoogte van dat prijzengeld is de uitreiking van de VSB Poëzieprijs zo’n zeldzaam moment waarop iedereen even opschrikt”, zegt hij. “Het ritselt van de prijzen en prijsjes voor poëzie, maar geld speelt nu eenmaal een rol als het om waardering gaat. Het is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het genre heel serieus genomen blijft worden. Waardering voor een dichter die verder eigenlijk nooit wat verdient.”