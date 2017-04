Nieuwe dirigent Collon geeft Residentie Orkest 'boost'

Want de afgelopen zomer aangetreden, 34 lentes jonge Engelsman Nicholas Collon bleek vrijdagavond in staat het orkest tot een technisch en muzikaal niveau op te heffen, zoals dat in jaren niet te horen was. En het Zuiderstrandtheater, een noodgebouw sinds de Dr. Anton Philipszaal is gereduceerd tot een kale zandvlakte, heeft een glasheldere akoestiek waarin alle nuances te horen zijn.

Lees verder na de advertentie

Het lager op het podium gesitueerde strijkorkest legt een warm klanktapijt neer en de op verhogingen zittende blazers en slagwerkers komen daar prachtig doorheen: en wat een kwaliteit legden vooral het hout en het koper vrijdag aan de dag!

Het Zuiderstrandtheater ligt in de grootst mogelijke uithoek van Den Haag, op warme zomeravonden ongetwijfeld een droomplek met het strand als achtertuin, maar op mislukte lentedagen zoals vrijdag een winderige en sfeerloze locatie. Toch weet het Haagse publiek deze zaal beter te vinden dan wijlen de hartje centrum gelegen en destijds vaak slecht bezochte Philipszaal: het concert was uitverkocht.

Het gaaf gespeelde openingsstuk, Pauls Dukas' 'L'apprenti sorcier' (Tovenaarsleerling), bleek meer dan een opmaat voor het aantrekkelijke programma, waarin Ravels Pianoconcert voor de linkerhand een eerste hoogtepunt was. Solist Arthur Jussen vertolkte het met veel kracht en allure.

Deze jonge pianist is vooral bekend door het duo dat hij sinds zijn prille jeugd met zijn oudere broer Lucas vormt. Vrijdag was dat vierhandige duo tot een kwart gereduceerd, want Arthur kon in Ravel alleen zijn linkerhand gebruiken, maar dat klonk niettemin imponerend. Een uitvoering die iets minder op soliditeit en meer op fantasie gericht is, zou mijn voorkeur hebben, maar vermoedelijk zullen dirigent en solist hier bij vervolguitvoeringen wel naartoe groeien.

Het Re­si­den­tie­or­kest en zijn publiek mogen blij zijn met deze aanwinst!

De vuurvogel Dat Collon ruimschoots over fantasie en magie beschikt en deze kan overdragen op het orkest, liet hij na de pauze horen in een ambitieus project: Igor Stravinsky's ballet 'De vuurvogel' niet zoals gebruikelijk verkort in suite-vorm, maar integraal uitvoeren. Hij deed dit overweldigend, spetterend maar ook met veel innerlijke beschaving. Zoals deze vlotte Engelsman muzikantesk, speels boetserend - alles behalve narcistisch - dirigeerde, deed hij, met zijn lange krullen, denken aan de jonge Sir Simon Rattle, zoals die vele jaren geleden het Rotterdams Philharmonisch Orkest naar een hoger artistiek niveau tilde. Het Residentieorkest en zijn publiek mogen blij zijn met deze aanwinst! Klassiek

Residentie Orkest

****

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.