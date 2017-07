Nieuwe aanwinsten zorgen voor beestenboel op de Appelzolder

De 'dieren' zijn een cadeau van kunstverzamelaar Hans Sonnenberg (89). Hij schonk het museum negen vroege werken van CoBra-kunstenaars als Karel Appel, Asger Jorn en Constant.

Vanwege zijn leeftijd is hij zijn privéverzameling aan het 'opruimen'

Het gaat om zeven schilderijen, een bronzen beeld en een keramieken schaal. Er staan verschillende dieren op afgebeeld. Tot de schenking behoren onder meer de schilderijen 'Man met Hond' van Constant uit 1948 en 'Zwarte Kat' (1958) van Karel Appel, en een sculptuur van een kip (1951), eveneens van Appel. Er zitten ook vier schilderijen bij van Asger Jorn, die nog ontbrak in de collectie van het Schiedamse museum. De schenking vertegenwoordigt een waarde van meer dan een miljoen euro.

Sonnenberg is eigenaar van Galerie Delta in Rotterdam, die hij in 1962 oprichtte. Vanwege zijn leeftijd is hij zijn privéverzameling aan het 'opruimen'. In 2012 schonk hij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam vijftien schilderijen ter waarde van zo'n 30 miljoen euro. In datzelfde jaar organiseerde Boijmans de tentoonstelling 'Meneer Delta' als eerbetoon aan Sonnenberg, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van zijn galerie. De verzamelaar vond het nu tijd om ook voor zijn CoBra-werken een passend adres te zoeken.

Sonnenberg: "Ik heb altijd sympathie gehad voor de wijze waarop er in Schiedam aandacht werd besteed aan CoBra." Een belangrijke voorwaarde voor hem was dat de CoBra-werken bij elkaar zouden blijven. In Schiedam is dat het geval.

Eind jaren vijftig kocht het Schiedamse museum als een van de eerste Nederlandse musea werk aan van Karel Appel. Hij was een van de kopstukken van de CoBra-groep, die kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland in 1948 hadden opgericht om de kunst radicaal te vernieuwen. Ze lieten zich inspireren door primitieve kunst en kindertekeningen. Het museum laat het werk van Appel samen met andere topstukken van CoBra zien op de 'Appelzolder'. De negen nieuwe aanwinsten hebben daar nu ook een plek gekregen.

