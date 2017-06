Nieuw seizoen 'Sense8' voelt aan als hetzelfde

Wie thuis op de bank is geploft voor het tweede seizoen van de Netflixserie 'Sense8', moet in het begin af en toe met zijn ogen knipperen. Is dat niet...? De kijker heeft het goed gezien: naast onder meer Mumbai, Seoul en Berlijn, togen de makers van de sciencefictionreeks dit keer ook naar Amsterdam.

Op het scherm trekken spectaculaire beelden van de hoofdstedelijke grachten voorbij, van een feestende meute in poptempel Paradiso, en zelfs van een van de expositiezalen van het Rijksmuseum.

Daar zitten twee mannen op een bankje, kijkend naar Rembrandts 'Nachtwacht'. De schilder werd in zijn tijd niet op waarde geschat, legt één man uit. Men vond zijn doeken bombastisch, rommelig, met een overdaad aan figuren en verhalen.

Zo is eigenlijk ook 'Sense8' zelf. De serie, geschreven en gemaakt door de zussen Wachowski (bekend van de films 'Cloud Atlas', 'V for Vendetta' en de 'Matrix'-trilogie) en J. Michael Straczynski, schetst de levens van acht mensen uit alle windhoeken van de wereld, zogenoemde 'sensates', die ondanks de fysieke afstand met elkaar verbonden zijn.

Ze kunnen namelijk in de hoofden van de ander kruipen, en ook in diens lichaam. Zo kan het gebeuren dat wanneer de een in een straatgevecht belandt in Mexico, een Koreaanse sensate vanuit Seoul haar expertise op het gebied van martial arts inzet om de criminele bende via haar geestverwant te verslaan.

Het tweede deel bestaat uit on­sa­men­han­gen­de verhaallijnen, de toch verstrengeld blijken

Ontsproten uit de gedachte van saamhorigheid, ondanks de verschillen binnen het menselijk ras, bestaat 'Sense8' uit talloze, op het eerste gezicht onsamenhangende verhaallijnen, die toch verstrengeld blijken.

In het eerste seizoen (2015) realiseerden de sensates zich dat hun mentale connectie onderdeel is van een groter geheel. Ze ontdekten dat ze een cluster vormen, een groep die in gevaar is, waarbij ze verbondenheid leerden inzetten om bedreigingen van Mr. Whispers en zijn duistere organisatie BPO af te wenden.

Geen nieuw hoofdstuk In de tweede trits afleveringen wordt het overkoepelende plot verlengd. Er blijken meerdere clusters te bestaan. Nieuwe vijanden betreden de arena. Toch is seizoen twee geen nieuw hoofdstuk. Het voelt eerder aan als meer van hetzelfde. Inhoudelijk blijft de complexe serie als haar eigen beschrijving van de Nachtwacht. De boodschap is nobel, de basis van het script origineel en de onderwerpen zijn gewaagd. 'Sense8' probeert niet alleen culturele barrières te doorbreken, maar ook het seksuele hokjesdenken. zo is een van de hoofdrollen een transvrouw, iets wat raakt aan de identiteit van de makers: de Wachowski-zussen waren nog broers toen ze in 1999 met de 'Matrix' doorbraken. Toch staan sommige verhaallijnen ver af van het geheel, waarmee het plot ietwat moeilijk te volgen is en oppervlakkig blijft. In cinematografisch opzicht komen de indrukken die kunstkenners van Rembrandts meesterwerk hebben dichter in de buurt. Zoals de verf van het doek, spatten de beelden van het scherm, de virtuoos gemonteerde scènes bulken van kleur, chaos en natuurpracht. Moeiteloos vlechten de makers een bloederige knokpartij met de hersenspinsels van een andere sensate in een sereen park. Netflix heeft kosten nog moeite gespaard. De diversiteit in cast, locaties en special effects is weergaloos. Maar het prijskaartje van 'Sense8' blijkt ook de Achilleshiel. Netflix maakte bekend dat de show na 23 afleveringen, zestien steden en dertien landen tot een einde komt.

