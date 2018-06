Nieuw Nederlands dansconcours: een ton voor winnend choreografietalent

Wat vraag je winnaars van een danscompetitie nadat ze hun prijs in ontvangst hebben genomen? Natuurlijk het onvermijdelijke: ‘Wat gaat er nu door je héén?’ Dansers Danae Dimitriadi (24) en Dionysios Alamanos (29) zijn blij maar ook verbouwereerd door alle felicitaties die ze over zich heen krijgen. Alamanos, lach van oor tot oor: “Dit is hét omslagpunt voor ons werk als choreograaf.”

De Griekse dansers/choreografen krijgen het druk nu ze de grote winnaar zijn geworden van de eerste editie van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC).

Ze wonnen zaterdagavond niet alleen de hoofdprijs van honderdduizend euro om een dansproductie te maken bij Theater Rotterdam, ook sleepten ze uitnodigingen in de wacht om onder de paraplu van Nederlandse dansgezelschappen (Conny Janssen Danst en Club Guy & Roni) choreografieën te realiseren.

Een internationaal concours is een mooie vorm om je als talentvolle choreograaf in de kijker te spelen, vindt jurylid Samuel Wuersten, directeur van Holland Dance Festival. “Fantastisch dat ‘dansland’ Nederland er nu eindelijk weer een heeft. Het competitieaspect is spannend, maar dat is secundair. De hoofdzaak is dat je zichtbaarheid creëert. Concoursen in het buitenland zijn een springplank gebleken voor choreografen.”

Honderdduizend euro aan productiebudget is een godsgeschenk voor beginnende choreografen, vertelt Mischa van Leeuwen, initiatiefnemer en danser bij Scapino Ballet Rotterdam. “Meestal win je met een dansconcours een geldbedrag waarvan je niet eens een maand kunt leven, laat staan dat je er een choreografie mee financiert. Met een ton aan productiebudget kun je als choreograaf echt aan de bak.” Op deze manier wil RIDCC talent steunen. Broodnodig, vindt Van Leeuwen: “Vanwege bezuinigingen is de talentdoorstroming enorm verschraald.”

Dat is een geweldige opstap voor de beginnende choreografen. Dimitriadi en Alamanos schreven zich in omdat ze ook eens buiten de kleine dansscene van Athene wilden kijken. Hun duet ‘Uncia’ werd naast veertien andere duetten gekozen uit 320 inzendingen uit veertig landen. Na twee voorrondes haalden ze de finale en sleepten dus de jackpot in de wacht, de grootste dansprijs in Europa, beschikbaar gesteld door Stichting Droom en Daad.

Verhaal

Om te ‘concurreren’ met bekende danscompetities in Stuttgart en Hannover moet je je onderscheiden, vindt Van Leeuwen. “Daarom hebben we gekozen voor een competitie voor duetten. Zo’n concours was er nog niet. Die keuze is niet alleen pragmatisch; doordat er twee mensen op toneel staan, komen er emoties los en ontstaat er als vanzelf ‘een verhaal’. Dat is spannend om naar te kijken.”

Spannend is ‘Uncia’ van Dimitriadi en Alamanos zeker. In het duet zijn hun lichamen ineen gevouwen, hun armen vertellen het verhaal: een magische transformatie van dier naar mens en omgekeerd. Het staat voor de liefde voor en verbinding met de natuur. Volgens de jury een ‘overweldigende ervaring’. Zeggingskracht is misschien wel het belangrijkste kwaliteitscriterium, vindt jurylid Wuersten. “Een choreografie moet iets met je doen. Daarnaast komt het technische aspect: hoe is de choreografie opgebouwd? Is er sprake van een eigen taal en compositie?”

Het is een cliché: deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar het is echt waar, voor winnaars Dimitriadi en Alamanos. De twee Grieken gingen samenwerken als antwoord op de crisis in hun land, in de overtuiging dat je verder komt als je bruggen bouwt. Dimitriadi: “Tijdens het concours zaten alle finalisten – uit dertien verschillende landen, van Italië tot Zuid-Korea – in hetzelfde hostel. We hebben ontzettend veel gepraat. De grootste prijs was de onderlinge uitwisseling van verschillende ideeën en ervaringen.”