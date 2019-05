Nieuw gezelschapsspel: wie mag het Songfestival presenteren?

“Niet Paul de Leeuw!”, werd op mijn Songfestivalfeestje geroepen, toen de vraag werd opgeworpen wie volgend jaar het liedjesfeest moet gaan presenteren. Want de champagne na de winst van Duncan Laurence was nog niet op of een nieuw gezelschapsspel was geboren.

Een presentator moet weliswaar persoonlijkheid hebben, maar mag zichzelf niet belangrijker vinden dan de kandidaten. Wat dat betreft heeft ook Emma Wortelboer, die afgelopen zaterdag voor Nederland de punten mocht uitdelen, zich gediskwalificeerd met haar ‘kijk mij nou toch eens’ optreden. Een beetje fatsoenlijk Engels spreken is ook een vereiste. Dus hoezeer Paul het Songfestival ook liefheeft, hij valt af.

Publieke omroep

De kans dat hij gevraagd wordt is ook klein, want de publieke omroep zal toch eerst in eigen gelederen gaan zoeken. En Paul is net vertrokken naar de commerciëlen. Net als Katja Schuurman en Art Rooijakkers, die best een leuk duo waren geweest. Wendy van Dijk schoof zichzelf en Martijn Krabbé naar voren. Gezien hun ervaring met The Voice geen gek idee, maar ze moeten achter aansluiten, net als Linda de Mol, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Alleen voor commerciële Chantal Janzen lijkt iedereen meteen al een uitzondering te willen maken. Zij is de gedoodverfde kandidaat, maar in Hilversum zullen ze toch eerst nog even goed rondkijken.

Daar is bij de publieke omroep Yvon Jaspers natuurlijk altijd voor een schnabbel te porren en staat Dionne Stax paraat – die presenteert alles waar een camera op gericht staat. Maar eigenlijk is Eva Jinek een veel beter idee: haar Engels is nog beter dan haar Nederlands. En dan gekoppeld aan Winfried Baijens, die zelfs van het 8-uurjournaal een vlotte show weet te maken. Voordeel van zulke professionele presentatoren is dat tenenkrommende grappigheden achterwege blijven en de vaart er lekker in zit. De show mag volgend jaar best een half uurtje korter.

Maar misschien vinden zij zichzelf allemaal te serieus voor zo’n festival – dat schijnt nogal eens voor te komen. En wellicht wil AvroTros, die nu eenmaal de scepter zwaait over het Songfestival, het nog wel dichter bij huis zoeken. Maar dan komen ze al snel uit bij Frits Sissing. En hoe sympathiek ook: Eurovisie is toch iets anders dan de ‘Musical Sing-a-Long’.

De Festivalcommissie zelf moet je ook niet uitvlakken. Jan Smit haalt zijn neus niet op voor een presentatieklus en Cornald Maas zei niet meteen ‘nee’ toen Jeroen Pauw zoiets opperde. In diezelfde uitzending werd ook Ilse DeLange gevraagd. “Echt nog niet over nagedacht”, zei ze met haar bedrieglijke onschuldige accent. Natuurlijk wel, Ilse heeft als coach van Duncan niets aan het toeval overgelaten en zal dus al lang bedacht hebben of ze zou willen.