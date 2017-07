Niet te missen met kinderen: Cultuurtips voor deze zomer

Kippevel bij een heel zielig liedje Lees verder na de advertentie Twee acteurs in nerdachtige kostschoolkostuums lopen met kleine instrumentjes over het terrein van zomerfestival de Parade. Ze brengen vreemde geluiden voort om publiek naar hun muziektheatervoorstelling 'Pikefel' te lokken. Thijs Steenkamp en Remco Sietsema van MaXTak maakten deze productie speciaal voor de Kinderparade en daarin zijn ze niet de enigen. Was de Kinderparade vroeger een wat slap aftreksel van de Parade voor volwassenen, inmiddels is het uitgegroeid tot een sterk jeugdfestival, dat met ruim twintig voorstellingen meereist met de tournee langs grote steden. Het aanbod is gevarieerd. Zo spelen De Nachtdieren een stoere versie van de 'Koning van Katoren', die laat zien hoe een echte leider zichzelf overwint. De Meiden, die vorig jaar al opvielen met hun uitbundige speelstijl, brengen nu een komedie over losgeslagen Griekse goden, 'Metamaffiosi'. Ook een aanrader: de jeugdproductie 'Hup!' over moderne moeders die zich hethoofd breken over opvoedproblemen. Mu­ziek­the­a­ter­ge­zel­schap MaxTak wilde onderzoeken wat muziek met de emoties van kinderen doet en welke rol het brein daarin speelt Muziektheatergezelschap MaxTak wilde onderzoeken wat muziek met de emoties van kinderen doet en welke rol het brein daarin speelt. Nogal moeilijke kost voor een publiek vanaf vijf jaar, maar MaxTak draait de hand daar niet voor om. Binnen in de theatertent staat een intrigerend geluidslaboratorium en een kast vol dozen met etiketten van 'rotgeluiden', 'feestgeluiden', 'vergeten geluiden' en 'gevaarlijke geluiden'. Steenkamp en Sietsema spelen op mini-accordeon en zingen een aanstekelijk popliedje over muziek die je kippenvel geeft, ofwel pikefel in het Fries. Op schoolmeestertoon leggen ze de kinderen uit hoe je gehoor werkt. Als je oren een geluid horen, geven ze het seintje door aan je reptielenbrein, het oudste stukje van je hersenen en dat reageert metéén. Door je snel weg te laten springen als je een auto gevaarlijk hoort toeteren. Of met kippenvel op je huid als je een héél zielig liedje hoort. Als de mannen vervolgens een sentimenteel liedje inzetten, kijken twee kleuters op het bankje vooraan nieuwsgierig naar elkaars armen, om te kijken of er al kippenvel op komt. Als ze de doos met gevaarlijke geluiden openen, horen we het 'brullen van een beer in het bos' en even later het geluid van 'onweer als je in een bootje op het meer vaart'. De 'rotgeluiden' die het duo daarna in hun Willy Wortel-achtige laboratorium produceert, doen de rillingen over je rug lopen. Denk aan een tandartsboor of een nagel die over het schoolbord krast, en dan flink versterkt. Of het geschreeuw tijdens het concert van een gillende meisjesband. "Oh, néé!", roept een jongetje en hij kruipt met zijn handen voor zijn oren bij zijn moeder op schoot. Tussen de geluidsacts door brengen de mannen swingende pop-, rap- en jazznummers als een gevoelige aria, een ballad of speeldoosjesmuziek. Vingervlug bespelen ze grappig vormgegeven muziek- en geluidsinstrumenten. Ook hun geluidscollage van scheurend ducttape, knappend bubbeltjesplastic en brekend glas klinkt lang niet gek. MaxTak was ooit een filmorkest. De verrassende geluidseffecten en explosie van muziekstijlen doen dat verleden eer aan. Bij het naar buiten gaan, zegt een van de kleuters tevreden: "Nu heb ik tóch een beetje kippenvel!" De Kinderparade staat t/m 16 juli in Den Haag, 23 t/m 6 augustus in Utrecht en 11 t/m 27 augustus in Amsterdam. Meer informatie: www.deparade.nl

Liefdesverklaring aan dromers Het Vlaamse Studio Orka maakt locatietheater met ingenieuze decors. Daarmee pakken ze ook uit in de familievoorstelling 'Chasse Patate'. In een slecht lopende café-friture weten de uitbaters Alice en haar broer Jules niet van wijken. De enige vaste gast is de gepeste schoolmeester Daan, bijgenaamd de dikke baviaan. Tot Ulrike in haar wielrennerstenue opduikt. De makers noemen het een liefdesverklaring aan vechters en dromers. Te zien op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. 3 t/m 12 aug. www.boulevard.nl

Blind date met een kunstwerk Het Kröller-Müller Museum weet jonge bezoekers deze zomervakantie écht nieuwsgierig te maken naar de collectie. Wie zich aanmeldt voor een blind date met een kunstwerk, krijgt een paar dagen later een envelop met een uitvouwboekje. Hierin staat dat een aantal kunstwerken schoon genoeg heeft van 'snel gegluur en mensen die alleen maar titelkaartjes lezen'. Ze willen meer: een eerlijke kans om te kijken of het klikt. Een van de boekjes vertelt over een kunstwerk van een zekere Jean, zonder achternaam, een poëtische kunstenaar die van de natuur houdt. Aanwijzingen om het beeld op te sporen zijn: "Je vindt me op het gras. Ik glim (van de zenuwen)." Ook heeft het iets met wolken te maken want de eerste opdracht in het boekje luidt: "Pak een handspiegeltje en probeer er een wolk in te zien. Kijk dan nog eens goed. Is de wolk anders dan wanneer je rechtstreeks kijkt?" De vage detailfoto die van het mysterieuze kunstwerk te zien is, maakt deze date extra spannend. Andere blind date-boekjes zijn al even leuk, zoals over Kurt de dadaïst. In het profiel van zijn kunstwerk staat: "Ik ben gemaakt van materialen die hij gewoon op straat vond!" Kurt was een nogal aparte kunstenaar. Hij bedacht ook een vogeltaal en schreef gedichten met rare oerklanken zoals 'füms bö wö'. Zo liet hij zien dat je de wereld zonder veel moeite een beetje vrolijker kunt maken. Droogkomisch is de familieopdracht in een derde boekje, over non-figuratieve kunst: "Pak wat klei en maak allemaal iets dat nergens op lijkt. Ben je klaar, laat het dan iemand anders zien om te controleren of het echt nergens op lijkt." We kunnen natuurlijk niet verraden waar het reliëf van Kurt of het glimmende beeld van Jean zijn te vinden. Maar het idee van een blind date is prikkelend: je kunt haast niet wachten op de eerste ontmoeting. Stuur een e-mail o.v.v. 'blind date' naar info@krollermuller.nl met je naam en adresgegevens. Per post krijg je de envelop met alle ingrediënten voor je date. www.krollermuller.nl

Met Odysseus naar zee 'Oh Die Zee' is een theatrale wandeling voor jong en oud langs het strand bij Den Helder, met een spannende audiotour over de avonturen van Odysseus. Op een zeecontainer, in een scheepswrak en op hoge schommels in de jachthaven hoor je, uitkijkend over het water, hoe de Griekse held de zeeën overvoer en vele gevaren trotseerde. De audiowandeling is er in drie talen en met aparte versies voor volwassenen en kinderen vanaf acht jaar. Dagelijks t/m 3 september. www.ohdiezee.nl

Vliegen met een knappe piloot Bij Skymania, een speelfilm over de beginjaren van de luchtvaart, draagt het publiek een 3D-bril. Je lijkt werkelijk door de wolken te zweven en het filmtheater van het Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome in Lelystad geeft daar nog een dimensie bij. Soms voel je regendruppeltjes op je gezicht, dan weer mist en koude golfstromen voorbijtrekken. In de film gaan de kinderen Elsa en Thomas op avontuur met een knappe piloot, gespeeld door Dragan Bakema. Dagelijks, behalve maandag, doorlopend te zien. www.aviodrome.nl Tekst gaat verder onder de afbeelding. Elsa en Thomas kiezen het luchtruim in het Aviodrome. © RV

Word een Romein Een groep Romeinse legionairs slaat met slaven, familieleden en ambachtslieden zijn kampement op in het Archeon. Ze bouwen legertenten en officiersverblijven en ook een groep Kelten schuift aan. Tijdens het Romeins Festival zijn er gladiatorengevechten en kunnen kinderen met harnas en helm militaire oefeningen doen. Volgens goed Romeins gebruik mogen de bezoekers liggend van lekkere hapjes genieten, luisteren naar de troubadour en zich na het diner nog even laten masseren. 30 juli t/m 12 augustus. www.archeon.nl

Verplaats je eens in een ding Ook Theater Artemis brengt een bijzondere belevenis voor ouders en kinderen: het 'Parlement van de Dingen'. De theatermakers dagen je op een speelse manier uit om je te verplaatsen in een ding en daarna zo met elkaar in gesprek te gaan. Het is een oefening in de verbeelding, maar eigenlijk is het meer dan dat: een pleidooi om natuur en mens dichter bij elkaar te brengen. Het vraagt even geduld, maar na afloop is er picknick met taart. Er zijn alleen duo-tickets (volwassene met kind) verkrijgbaar. 6 t/m 13 augustus. www.artemis.nl Tekst gaat verder onder de afbeelding. Theater Artemis speelt het ‘Parlement van de Dingen’. © RV

Portretfoto maken Geen poses, maar een natuurlijk portret van je beste vriend, je moeder of je opa. Hoe maak je dat? De fotostudio in het Lab van het Stedelijk Museum Amsterdam laat portretten zien van beroemde fotografen. Tips over belichting, houding en timing helpen jonge bezoekers om zelf ook het juiste moment vast te leggen. De foto komt online en is ter plekke te zien op een groot scherm. Dagelijks t/m 6 augustus bij de expositie 'Rineke Dijkstra: Een Ode'. www.stedelijk.nl

Bewegen in museum Koorddansen, zitvoetballen of zeilen door je stemgeluid: in de interactieve tentoonstelling 'Move & Play' in het Museon staan twintig installaties die je flink laten bewegen. Zo kun je balanceren over een koord tussen twee wolkenkrabbers terwijl filmbeelden een peilloze diepte suggereren. Ook is er tijd om te swingen in een Discodonut en toont een vrolijk circusspel op een metershoog scherm de bewegingen van acrobaten. t/m 3 september. www.museon.nl

Skeletten onderzoeken De spannende expositie Cold Cases in het archeologiecentrum Huis van Hilde doet denken aan een politieserie en leert kinderen alles over forensisch onderzoek op skeletten, mét witte jas en vergrootglas. Ook is er een bottentour, kun je archeologisch gamen en is er een ArcheoHotspot waar je naar opgravingen kunt speuren. t/m 3/9. www.huisvanhilde.nl

Griekse helden Studio RMO in het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden is een tentoonstelling én een tekenatelier, waar je gipsen beelden van de oude Grieken kunt schetsen. Hoe teken je de spierbundels van de Discuswerper of de zachte rondingen van de Venus van Milo? Of de gevleugelde Giganten die half paard en half mens zijn? De opdrachten in het tekenboekje bieden hulp en laten zien hoe je precies kunt natekenen of juist je eigen fantasie kunt gebruiken. t/m 2 september. www.rmo.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.