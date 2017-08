Niemand wist dit, ook u (niet)

Daar zit iets in, maar als je schrijft ‘Bijna geen enkel land, ook Nederland, houdt zich aan de beloofde aantallen,’ dan dringt zich wel heel erg een lezing op dat Nederland zich wel aan de beloofde aantallen houdt. En dat is zeker niet de beoogde betekenis.

Deze toevoeging is vragen om moeilijkheden

Om te zien wat hier aan de hand is moet je de zin vereenvoudigen. Een van de eenvoudigste varianten waar hetzelfde probleem zich nog voordoet is ‘Niemand, ook Nederland niet, doet dit.’ Immers, ook ‘Niemand, ook Nederland, doet dit,’ klinkt ongelukkig.

Als je het tussengevoegd zinsdeel naar achteren plaatst, wordt het maar ietsje anders: nu wordt ‘Niemand doet dit, ook Nederland’ wel heel erg slecht, maar ‘Niemand doet dit, ook Nederland niet’ is nog steeds niet helemaal lekker.

Het probleem zit hem in de kwantificatie: ‘Niemand doet dit’ betekent eigenlijk ‘Het is niet zo dat iemand dit doet,’ en dat is hetzelfde als ‘Iedereen doet dit niet.’ De toevoeging ‘ook Nederland (niet)’ probeert dus tegelijkertijd aan te sluiten op de ontkenning van ‘doen’ en op de ontkenning in ‘niemand.’ Dat is vragen om moeilijkheden.

Je kunt het probleem natuurlijk gemakkelijk vermijden door een andere formulering. Bijvoorbeeld ‘Niemand doet dit, en ook Nederland doet dit niet,’ of ‘Iedereen, en ook Nederland, doet dit niet (of: laat dit na).’ Maar de problematische zin is taalkundig interessant, omdat hij ons een inkijkje biedt in de opbouw van de zin.

