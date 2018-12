Nicolien Mizee: Niets van wat ik schrijf, is kwetsend bedoeld

“Zevenentwintig jaar geleden ben ik begonnen met deze correspondentie. Ik had toen geen werk, geen relatie, het was alles wat ik had. Ik ben er aan verslingerd geraakt. Afgelopen maand heb ik niet gemaild naar Ger, ik was te druk, prompt merkte ik dat ik mezelf kwijtraakte.

Dan word ik opgezogen door een maalstroom aan verplichtingen en raak ik gedeprimeerd, onrustig. Het schrijven heb ik nodig om het contact met mezelf te houden, om te voelen wat ik werkelijk voel, denken wat ik ten diepste denk. Daar heb ik veel tijd en rust voor nodig.

Dit is geen dagboek. Het is geschreven om iemands aandacht vast te houden en te veroveren. Ik wilde heel graag dat mijn brieven werden gelezen dus ik deed er erg mijn best op. Die losheid van toon in ‘De Porseleinkast’, die heb ik in een roman nooit voor elkaar gekregen. Dat kan ook niet, denk ik.

Ik heb niets veranderd aan de tekst zoals hij daar stond, dat was ook de afspraak met de uitgever, maar een enkele keer heb ik iets geschrapt. Door het schrijven van de faxen leerde ik indertijd dat een neerbuigende toon nooit leuk is, vergaande langdurige negativiteit evenmin en dat depressie er bij mij toe leidde dat ik mezelf in eindeloze kronkelredeneringen eindeloos probeerde vrij te pleiten. Ik ben dit toen in het schrijven gaan vermijden, en daarna in mijn spreken en denken.

(N)ergens thuis

Ik denk niet dat de tijdgeest in de jaren tachtig mijn bestaan gunstig beïnvloedde, nee. Ik had juist een groot verlangen naar een normaal burgerlijk bestaan en daar viel ik buiten. Laatst zat ik met een kennis in een auto, die tegen me begon over dat ik toen toch van school ging omdat het me niet boeide. Ik viel helemaal stil. Ik kon het echt niet weer gaan uitleggen.

Het is de zwartste periode uit mijn leven geweest. Een depressie brengt een intens gevoel van vervreemding. Als kind noemde ik dat de vreemdheid der dingen. Als je daar onder lijdt als kind of als puber, dan ontdek je de wereld op een verkeerde manier. Soms denk ik dat ik daar nog altijd van aan het herstellen ben.

Maar het schrijven heeft me sindsdien veel gebracht. Dat ik me nergens thuisvoel, zoals je leest in ‘De Porseleinkast’, dat geldt niet meer. Ik heb met het schrijven een leven opgebouwd. Ik ben les gaan geven, daar heb ik ook mijn man ontmoet. Les geven bleek ik heel goed te kunnen. Het is mooi dat je dan op een andere manier onder de mensen komt dan alleen door in je nakie model te gaan staan.

Natuurlijk heb ik kotsend van angst de publicatie van die eerste verzameling faxen afgewacht

Ik heb net een detective geschreven, ‘Moord op de moestuin’. Ik wilde graag weer fictie schrijven en ik hou van Agatha Christie. Die boeken zijn wel in sjablonen geschreven maar ze getuigen van een tijdloze wijsheid. En de moestuin is een ideale setting: afgesloten arena, microkosmos, zomer, vriendschappen en natuurlijk een moordje hier en daar. Ik vond het niet meer zinvol om zoals voorheen materiaal uit de faxen te halen en in een roman te gaan proppen. Leuker en beter dan in die faxen kan ik het toch niet schrijven.