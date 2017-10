Nick Cave is van breekbaar graniet

Nick Cave leunt vanaf het voorste hek óp het publiek. Hij laat zich door een zee van armen ondersteunen, tijdens 'Higgs Boson Blues', één van de hoogtepunten van de avond. Woest trekt hij die armen richting zijn borst, hij spuugt het uit: “Can you feel my heartbeat?” Bij het omineuze ‘Jesus Alone’ heupwiegt hij over het podium, van links naar rechts, dreigend als Magere Hein, de armen uitdagend geheven. Bij 'Jubilee Street' is de manische triomf van zijn gezicht af te lezen:“Look at me now!” De aansporing is onnodig – we blijven heus wel kijken.

Want Nick Cave is behept met het soort magnetische podiumuitstraling die maar weinigen gegeven is. Het is een performer die op het podium precies doet wat hem na al die decennia op de been houdt – zichzelf onderdompelen in zijn muziek, tot aan het maniakale toe. En Cave was in bloedvorm, samen met zijn magistrale band The Bad Seeds. Alles klopte, gisteravond in de Ziggo Dome.

Nick Cave is uitdagend en on­ver­zet­te­lijk, tijdens 'Higgs Boson Blues', als de uit graniet gehouwen rockster.

Dat is misschien een wat grote concerthal, voor een bij vlagen zo intiem concert, maar Cave predikte tot de achterste rijen. Het geluid was perfect, de dienstbare The Bad Seeds speelden geweldig - wel wat ingetogen, minder uitzinnig dan tijdens hun afsluitende Lowlands-show in 2013.