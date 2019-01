Netflix wordt weer flink duurder en zet volop in op eigen producties

Netflix voerde deze maand de grootste prijsstijging ooit door. Maar de streamingdienst kan het maken. De verwachting is dat veel van de 58 miljoen Amerikaanse abonnees Netflix trouw zullen blijven, zelfs al moeten zij vanaf deze maand 13 tot 18 procent meer betalen. Niet in de laatste plaats omdat de prijs volgens analisten nog altijd schappelijk is voor de grote hoeveelheid aan materiaal die abonnees kunnen bekijken.

Bovendien kan Netflix ook op de goede wil van zijn klanten rekenen, omdat de extra inkomsten bedoeld zijn om nog meer eigen producties af te leveren. Ook wil Netflix het geld gebruiken om verder te experimenteren met interactieve series, waarbij de kijker via keuzes bepaalt hoe het verhaal zich ontwikkeld, zoals bij ‘Black Mirror Bandersnatch’.

Ondertussen is er steeds meer concurrentie op de markt voor videostreaming. Zo komt Disney dit jaar met een streamingdienst en ook Apple en Warner Media hebben plannen voor online streamen van video’s. Het is juist vanwege deze concurrentie dat Netflix volop inzet op eigen producties, de zogeheten ‘Netflix originals’. Het bedrijf groeit nog altijd en behaalde over 2018 een winst van 1,6 miljard dollar op een omzet van bijna 16 miljard dollar. Afgelopen jaar investeerde het bedrijf 8 miljard dollar in eigen films en series.

Afvlakking

Achteraf gezien is het besluit van enkele jaren geleden om eigen producties zoals ‘House of Cards’ te maken een gouden greep geweest. Netflix voorzag al dat producenten vroeg of laat met hun eigen streamingdienst de boer op zouden gaan. Het risico bestond dat Netflix uiteindelijk niet genoeg films en series meer over zou houden. En inderdaad besloot Disney in de zomer van 2017 al zijn titels van Netflix af te halen, zodat deze straks exclusief beschikbaar zijn via Disney+, dat eind dit jaar gelanceerd wordt. Voor Netflix is dit nu geen probleem, omdat het zelf uitgegroeid is tot een grote producent.

De verwachting is dat Netflix ook in Europa op termijn de prijzen zal verhogen. Niet in de laatste plaats omdat Brussel heeft besloten dat 30 procent van het aanbod straks uit Europa moet komen.

Netflixen is in Nederland inmiddels een veelgebruikt werkwoord: bijna 3 miljoen huishoudens oftewel 40 procent van Nederland heeft een Netflix-abonnement. Dit hoge aantal abonnees verklaart waarom de groeicijfers van de streamingsdienst niet meer zo spectaculair zijn. Telecompaper meldde vorige week dat de groei van het aantal Netflix-abonnementen afvlakt. Ook in Nederland heeft Netflix te maken met concurrenten, zoals Videoland van RTL, Amazon Prime en Film1. Toch lijkt Netflix vooralsnog verreweg de grootste.

Overigens profiteert Netflix flink van de Nederlandse fiscale regels. Vorig jaar schreef The Guardian dat de streamingsdienst in het Verenigd Koninkrijk dankzij een belastingconstructie via Nederland helemaal geen belasting betaalt, zelfs al heeft Netflix ruim 8 miljoen abonnees in Groot-Brittannië.