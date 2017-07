Netflix ongekend populair

Frank en Claire Underwood gaan letterlijk over lijken in het politieke drama 'House of Cards', dat zich afspeelt in het Witte Huis. De serie is al jarenlang een ongekend succes onder Netflixabonnees. Mede door de lancering van weer een intrigerend seizoen vol politieke intriges, is Netflix in het tweede kwartaal de 100 miljoen abonnees gepasseerd. Voor het eerst streamen er meer mensen films en series buiten de Verenigde Staten dan in het land zelf.

Lees verder na de advertentie

In het tweede kwartaal, traditiegetrouw de meest slappe periode voor Netflix, groeide het aantal abonnees met 1,1 miljoen in de Verenigde Staten en met 4,1 miljoen daarbuiten, tot in totaal 104 miljoen wereldwijd. De kwartaalomzet van de streamingdienst steeg naar 2,4 miljard euro en de kwartaalwinst naar 56 miljoen euro. Ongekend positieve cijfers, die de verwachtingen van analisten ver overstijgen.

Het zijn vooral de eigen ‘Netflix Original’ series die de grote populariteit verklaren, ook in Nederland. Deze series worden speciaal voor de streamingdienst gemaakt. Ze komen niet op traditionele tv-kanalen of elders online. Naast House of Cards is dat bijvoorbeeld 'Orange is the New Black' over een vrouw uit gegoede New Yorkse kringen die in de bajes belandt.

Geen week wachten voordat je de volgende aflevering kunt zien, maar kijken zo lang en wanneer je maar wilt

Duister familiedrama Maar ook 'Bloodline' is populair; geïnstalleerd voor een avondje 'bingewatchen' word je binnen 10 minuten meegezogen in dit duistere familiedrama dat is gesitueerd op de vaak regenachtige Keys in Florida. Met de aflevering wordt het meer sinister en voordat je het weet is het 1 uur ’s nachts en wil je alleen maar meer weten over de familie Rayburn. Onder pubers is 'Thirteen Reasons Why' momenteel de grote Netflixhit. Geen vrolijk thema overigens. De serie gaat over een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd. Haar vrienden moeten via tapes die ze na haar dood ontvangen ontrafelen welke rol zij zelf hebben gespeeld in de zelfmoord van hun vriendin. Heftig, maar de jonge kijkers vreten het. De grote aantrekkingskracht van deze speciaal voor Netflix gemaakte series is dat een heel seizoen in één keer online gaat. Dus geen week wachten voordat je de volgende aflevering kunt zien, maar kijken zo lang en wanneer je maar wilt. Dat spreekt blijkbaar veel mensen aan.

Kosten De totale kosten blijven ondanks de forse groei nog altijd hoog voor Netflix. De komende drie jaar zijn ze contractueel verplicht 13 miljard dollar te betalen voor programmering van bestaande films, documentaires en tv-series. Daarvoor moest vorig jaar een kleine 1,5 miljard euro en in 2017 naar verwachting ruim 2 miljard euro worden geleend bij de banken. De populariteit in Europa en andere continenten buiten de Verenigde Staten brengt naast meer omzet ook meer kosten met zich mee. De ‘one-size-fits-all’ strategie voldoet in landen als India, Japan en Indonesië bijvoorbeeld minder goed dan in Europa. Voor deze landen zal meer lokaal georiënteerde content geproduceerd moeten worden. Netflix verwacht ondanks de snelle groei van het aantal abonnees dan ook dat er nog wel enkele jaren meer uitgegeven zal worden dan verdiend. Er wordt wel meer aandacht besteed aan de kostenstructuur. Zo worden series die niet aanslaan sneller dan voorheen er weer afgehaald. De abonneekosten verhogen wil Netflix niet met het oog op de concurrentie. Voorlopig kunnen bingewatchers voor 8 euro per maand eindeloos series, films en documentaires blijven kijken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.