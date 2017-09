Net zo krachtig als in de hoogtijdagen

LCD Soundsystem

American Dream (Columbia / DFA Records)

★★★★☆

Wellicht moest er tijd overheen om de invloed van de New Yorkse formatie rondom James Murphy op waarde te schatten. Of misschien moesten de rookwolken eerst optrekken, om de contouren te onderscheiden van een bloeiperiode in de popmuziek: de hausse van de New Yorkse muziekscene gedurende de jaren '00. Met LCD Soundsystem als één van de smaakmakers.

Zo bezien is het vast geen toeval dat het verstrijken van tijd het voornaamste thema is op deze vierde langspeler. Een plaat die kwalitatief met gemak opbokst tegen hun bescheiden, maar hoogstaande oeuvre. Maar het is nadrukkelijk níet zo dat tijd, afstand en perspectief er alles beter op maakt, getuige de somberte die afdruipt van 'American Dream'.

Re ünie

Met een afscheidsshow in in Madison Square Garden in april 2011 stopte de band op zijn hoogtepunt - om vijf jaar later alweer bijelkaar te komen. Een beetje snel voor een reünie, maar Murphy was weer muziek gaan schrijven, en, wat bleek, dat klonk nu eenmaal als LCD Soundsystem. Murphy's muzikale held David Bowie spoorde hem aan om zijn band weer bijelkaar te zoeken, en de terugkeertournee - onder meer langs Lowlands - werd vorig jaar goed ontvangen. Het duurde even, maar die nieuwe muziek is er nu dan eindelijk ook, onder de titel 'American Dream'.

Tien nummers in 70 minuten, op papier misschien lang, uit uw speakers zo voorbij

Niet gevreesd, die sarcastische titel is geen etiket op een verzameling afgekloven is-er-leven-na-Trump-liedjes. Wel hoor je in dat walsende titelnummer de twijfel of die Amerikaanse droom nog bestaat. Murphy twijfelt of dromen überhaupt kunnen uitkomen. Dat cynisme klinkt meer terug, in de flegmatieke praatzang van Murphy, maar ook in de trage, donker ronkende synths en het volgeplamuurde geluidspalet - zeker gedurende de eerste helft van de plaat. Daarna spoelt er iets van levensvreugde in de muziek, in het bubbelende 'Tonite', de enige potentiële clubhit van het album. Vervolgens is het jagende 'Call the Police' vintage LCD Soundsystem: in hysterie uitmondende dancepunk waar een voorstuwende baslijn langzaam maar zeker wordt overstemd door gierende gitaaruithalen.

LCD Soundsystem heeft geen slimme hooks nodig om de luisteraar binnen te hengelen. Ze zijn hypnotiserend waar het kan (het heerlijke 'I Used To'), opzwepend als het moet (het rauwe 'emotional haircut'). LCD Soundsystem klinkt tegenwoordig een tikkeltje fatalistisch, maar met deze plaat tonen ze zichzelf nog net zo krachtig als in hun hoogtijdagen. Tien nummers in 70 minuten, op papier misschien lang, uit uw speakers zo voorbij.

Murphy neemt het zich kwalijk dat hij niet méér durfde, en nu is het te laat

Hoewel: de traag pulserende afsluiter 'Black Screen' is een taai brokje muziek. Het is een brief aan David Bowie, aan wiens zwanenzang 'Blackstar' James Murphy een bescheiden bijdrage leverde. Murphy neemt het zich kwalijk dat hij niet méér durfde, en nu is het te laat. Met een dergelijke overpeinzing over de dood, over spijt, over dingen die anders hadden moeten lopen, had dit album, over het genadeloze verstrijken van de tijd, niet beter kunnen eindigen.

LCD Soundsystem staat maandag en dinsdag in een uitverkocht Paradiso.