Nep-ufo duikt weer op in depot Londense Science Museum

Toen de mannen de schotel hadden opengebroken, zat er een klein boekje in van zeventien koperplaatjes waarin een soort hiërogliefen waren gegraveerd. Volgens de plaatselijke café-eigenaar betekenden die zoiets als "Verbeter jezelf of ga ten onder". Een boodschap die er, midden in de Koude Oorlog en één maand na de lancering van de Spoetnik, bij het publiek wel inging.

Lees verder na de advertentie

Sceptici beweerden dat een of andere grapjas een heetwaterkan had bewerkt

De vondst werd vrij snel ontmaskerd. Deskundigen oordeelden dat het koper geen sporen bevatte van een verhittende vlucht door de atmosfeer. Sceptici beweerden dat een of andere grapjas een heetwaterkan had bewerkt en vervolgens in het nabijgelegen moerasgebied van Silpho had verstopt.

Maar daar was niet iedereen van overtuigd. Het wantrouwen - en het geloof in een samenzwering van de autoriteiten - groeide toen de Silpho Schotel opeens van de aardbodem verdwenen leek.

Vorige week dook het ding weer op. In het depot van het Science Museum in Londen was een trommeltje gevonden met stukjes koper. Het boekje en de schotel waren destijds in stukjes geknipt en naar diverse experts gestuurd voor onderzoek. En dus kennelijk in een diepe la beland.

De archivaris van het Science Museum liet aan de BBC weten dat het museum misschien een plaatsje inruimt voor de spullen vanwege de cultuurhistorische betekenis.