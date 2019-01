Nelleke Zandwijks vierde boek is een mooi coming-of-age-verhaal over een leven dat voelt als fietsen in de tramrail

Ergens halverwege ‘Het mooiste verhaal over mijn familie’, de vierde roman van Nelleke Zandwijk, krijgt ‘neef’ (het zoontje van de tweelingzus van de vertelster) een vitrinekastje van Ikea voor zijn verjaardag, want neef is dol op Ikea. De ik-figuur voorziet een ramp. Die vitrinekast is namelijk geen vitrinekast maar een medicijnkastje met matglazen deurtjes waar je niet doorheen kunt kijken. En hoewel het kastje op de achterbank ‘zelfs als meeneempakket een obstakel’ is, blijft gulle geefster ‘oma’ (de moeder van de vertelster) er ‘vierkant’ achter staan. “Toen kon ik een tijdje niet anders naar mijn moeder kijken dan als naar een blok geperst mens”, schrijft Zandwijk, “wat je ziet op autosloperijen maar nu was het een mensensloperij.”

Dat blok mens in combinatie met ‘vierkant’ en dat pakket in de auto dat een vitrinekast moet worden, is mooi gevonden. De scène doet in het klein wat de roman doet in het groot. Een klein voorval wordt nuchter, geestig en symbolisch omgevormd tot poëzie. Maar over het drama waartoe dit cadeau wel móést leiden (waarom eigenlijk?) komen we - of ik moet iets gemist hebben - niets te weten. Heeft het niet plaatsgevonden, was er alleen de angst voor dit drama? Of was het er wel en moeten wij dat zelf maar invullen? Of vindt Zandwijk dat drama zelf niet zo belangrijk?

Als ze bij de bakker om een croissant vraagt zegt de kattige bediende: “Ja, wat wilt u nou mevrouw? U bestelt een croissant maar u kijkt naar de baguettes!”

Waarom zijn pa en ma ooit gescheiden? En waarom is de tweeling zo uit de gratie geraakt bij ‘de weduwe’, de nieuwe vrouw van de inmiddels overleden vader? En waarom blijft de vertelster al die tijd bij Jack (hij heeft, anders dan de meeste personages die worden aangeduid met zus, neef, oudste zus of weduwe, wél een naam), een ‘Libanonveteraan’ die haar op de achterbank van zijn Porsche 911 propt? “Het was ook geen achterbank, maar een smalle strook niemandsland. Mijn plek voor de komende jaren.”