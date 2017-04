Negen op de tien mensen gebruiken hier het enkelvoud

Zo viel het haviksoog van een taalgevoelige lezer op de volgende zin uit Trouw van 3 maart: ‘Praat je verder, dan zijn negen van de tien mensen bezorgd over zijn bestaanszekerheid.’ Oeps! Ja, dat is niet goed: enerzijds gebruikt de auteur hier een meervoudige persoonsvorm (‘negen van de tien mensen zijn’), en anderzijds het enkelvoudige bezittelijk voornaamwoord (‘zijn bestaanszekerheid’).

Lees verder na de advertentie

Maar ‘negen op de tien mensen,’ dat is toch ook meervoud? Inderdaad, maar wij bevinden ons hier in een grijs gebied

Ik denk dat ik precies weet wat hier gebeurd is. Aanvankelijk stond er natuurlijk een enkelvoudige persoonsvorm ‘is,’ misschien zelfs met ‘negen op de tien.’ Dus ‘Dan is negen op de tien mensen bezorgd over zijn bestaanszekerheid.’ Dat is dan later “hersteld” naar ‘Dan zijn negen van de tien mensen bezorgd,’ zonder dat daarbij de gevolgen voor de rest van de zin (‘over hun bestaanszekerheid’) zijn meegenomen.

Maar ‘negen op de tien mensen,’ dat is toch ook meervoud? Inderdaad, maar wij bevinden ons hier in een grijs gebied. Als je ‘mensen’ weglaat, mag het ook enkelvoud zijn: ‘Negen op de tien is bezorgd over zijn bestaanszekerheid.’

Hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat het zo lijkt op een breukgetal, en breukgetallen zijn altijd enkelvoud. Je zegt immers: ‘Twee derde van de mensen is bezorgd over zijn bestaanszekerheid.’ De zin ‘Twee derde van de mensen zijn bezorgd over hun bestaanszekerheid’ klinkt, zelfs in de oren van degenen die bij alle andere voorbeeldzinnen in dit stukje voor het meervoud kiezen, helemaal fout.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.