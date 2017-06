Nee, Pinkpop wordt geen kinderfeestje

Je kon de boze reacties zo bedenken toen Pinkpop in februari de komst van tieneridool Justin Bieber bekendmaakte. "Zonde van het geld!" ('Meer dan een miljoen', aldus Pinkpopbaas Jan Smeets). "Die snotneus zingt niet eens zelf!" (Over 'live/semi-live' zingen is gesproken tijdens de onderhandelingen.)

En een hoop Pinkpop-fans vreesden dat hún festival nu door tieners overspoeld wordt. (Kan kloppen: Pinkpop vervijfvoudigt dit weekeinde het aantal kiss & ride-plaatsen waar ouders hun kinderen kunnen ophalen.)

Tja. Justin Bieber is inderdaad de opvallendste boeking van deze editie, die vandaag begint. Maar is het zo gek dat een van de grootste popsterren ter wereld naar het grootste popfestival van Nederland komt? Nee.

Alleen al omdat het niet voor het eerst is dat, wat door zelfbenoemde bewakers van goede smaak wordt afgedaan als commerciële poprommel, op het festival staat. Zo werd Doe Maar in 1983 bekogeld met appels. In 1999 was men pissig toen Robbie Williams kwam, toen nog vers uit boyband Take That. In 2004 stonden de Sugababes in Landgraaf, in 2008 Katy Perry, in 2010 P!nk.

'Aloude scheiding'

De Bieber-discussie brengt 'een aloude scheiding' terug, duidde VPRO-muzieksite 3voor12 deze week de komst van Bieber. De scheiding tussen alternatieve en commerciële popmuziek, waarbij 3voor12 fijntjes opmerkte dat die scheiding in feite helemaal niet zo scherp is. Want bands als Kings of Leon (dit jaar) Coldplay (2011), Red Hot Chili Peppers (2016) mogen dan gitaren hebben, het zijn feitelijk ook duurbetaalde, commerciële popacts.

Daarnaast is het niet zo dat de komst van Bieber Pinkpop nu meteen in een kinderfeestje verandert. Met punkbands als Rancid of metalacts System of a Down, Prophets of Rage en Five Finger Death Punch is er genoeg ruimte voor het betere headbangen.

En gold festivalbezoek vroeger nog als iets 'al­ter­na­tief­s', tegenwoordig zijn popfestivals meer pop-festivals

Maar Pinkpop heeft een niche te pakken, in Nederland, die wordt onderstreept door de komst van Bieber. Het is het enige popfestival in Nederland dat op de voormalige paardenrenbaan van Landgraaf een mensenmassa van circa 70.000 man kwijt kan. Meer dan het hoofdpodium van Zwarte Cross, (veel) meer dan in de Alpha op Lowlands. Met die capaciteit, begroting en het internationale netwerk van boekingskantoor Mojo is Pinkpop het enige festival dat een mega-act als Justin Bieber aankan.

En gold festivalbezoek vroeger nog als iets 'alternatiefs', tegenwoordig zijn popfestivals meer pop-festivals. Niet zo vreemd dus dat organisatoren op zoek gaan naar de grootst mogelijke artiesten. Zo stonden op het Britse megafestival Glastonbury de afgelopen jaren Beyoncé, Kanye West en Adele. Supersterren die, eerder dan Bieber, de goedkeuring van de smaakpolitie zullen meekrijgen. Het is alleen wel zijn komst die de weg naar Landgraaf plaveit voor meer van dit soort popsterren.