Nee, Bizzey lijdt niet aan een messiascomplex. Zijn succes dankt hij, heel ouderwets, aan zijn muziek

Krap tweeënhalf jaar na zijn vertrek uit Yellow Claw behoort Bizzey tot de populairste rappers van ons taalgebied. In Afas Live in Amsterdam tekende hij voor een van de meest ambitieuze Nederlandse hiphopshows ooit.

Zijn concert heet ‘What would Jesus do?’ en hij verschijnt aan een kruis genageld op het podium. Op de achtergrond wordt een uit wolken opgebouwd gezicht geprojecteerd dat God moet voorstellen. Met zware stem vertelt Onze-Lieve-Heer dat hij zijn zoon naar de aarde heeft teruggestuurd. De mensheid heeft Bizzey nodig. Eerste woorden van de rapper: ‘Welkom op de beste avond van jullie leven.’

Dit komt misschien als een verrassing, maar Bizzey lijdt niet aan een messiascomplex. Ondanks de duizelingwekkende hoeveelheid streams die zijn liedjes behalen, is hij een vrij bescheiden man. Met collega-rappers werkt hij liever samen dan dat hij de strijd met ze aanbindt. Nee, Bizzey komt de wereld niet redden. Hooguit is hij hier om een beetje vreugde te brengen. En dat is precies wat een uitverkochte Afas Live anderhalf uur lang van hem verlangt.

Hoogste regionen

Een show van deze omvang is voor een Nederlandse artiest geen unicum meer, maar de snelheid waarmee Bizzey zijn fanschare op wist te bouwen is vrij uitzonderlijk. Tot medio 2016 maakte hij deel uit van danceformatie Yellow Claw, waarmee hij wereldwijd bekendheid verwierf. Hij stapte uit de groep om zich te kunnen richten op zijn gezin. Een Nederlandstalige solocarrière leek bijzaak. Tweeënhalfjaar later is hij een van de populairste rappers van het land. Vrijwel alles wat hij uitbrengt, stijgt direct naar de hoogste regionen van de hitparades.

Op de allerjongsten heeft Bizzey niet de aantrekkingskracht die Boef en Lil’ Kleine hebben. Misschien omdat hij wat ouder is - in mei wordt hij 34 - en niet opzichtig tegen de gevestigde orde aanschopt. De sleutel tot zijn succes zit hem, heel ouderwets, in de muziek. Die is op het eerste oor eenvoudig. Hij gebruikt vrij kale beats. Het voortdurend herhalen van een woord is zijn handelsmerk. ‘Ja, ja, ja, ja, ja,’ klinkt het uit duizend kelen. ‘Traag, traag, traag, traag, traag.’ ‘Drup, drup, drup, drup, drup.’

De mosterd haalde hij in Brazilië (baile funk), Puerto Rico (reggaeton) en Jamaica (dembow). Het leverde genoeg inspiratie op om een avond te vullen. Alleen al vorig jaar verschenen er meer dan dertig nummers van zijn hand. Zijn Yellow Claw-verleden kan hij laten voor wat het is. De verse hits worden foutloos meegezongen, alsof het de klassiekers van André Hazes zijn. Het is bizar te beseffen dat bijna alles wat we vanavond horen anderhalf jaar geleden nog niet bestond.

Nu en dan onderbreekt God de show. Wat hij zegt is niet altijd even goed te verstaan; hij heeft een diepe bas en articuleert onduidelijk. Zeker is dat hij Bizzey opdraagt zijn vrouwvriendelijke kant te tonen. De liedjes gaan inderdaad opvallend vaak over seks, waarbij de vrouw niet zelden als lustobject wordt neergezet. De vrouwen in de zaal - naar schatting een goede driekwart van de aanwezigen - lijken daar geen problemen mee te hebben. Massaal zingen ze mee: ‘Voor een beetje coca doet ze alles’.

Meer dan tien gasten komen langs, onder wie grote jongens als Hef, Boef, Frenna, Josylvio, Jonna Fraser en Mula B. Het tekent de hechtheid in de Nederlandse hiphopscène en de centrale rol van Bizzey.

Visueel valt er vanavond veel te genieten: er zijn dansers, vuurwerk, confetti, videoclips, een showtrap en visuals. Zelden was een Nederlandse hiphopshow zo ambitieus. Dat het na anderhalf uur begint op te vallen dat sommige nummers wel erg op elkaar lijken, vergeven we Bizzey graag. Laten we eerlijk zijn: naar de Goldbergvariaties luisteren we ook nog steeds.