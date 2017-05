Nederlandse regisseur naar Cannes met een film van 600 euro

Het duizelde wel even", zegt Bouma, "zeker toen ik hoorde dat er 2600 inzendingen waren geweest van filmscholen wereldwijd, en dat er slechts zestien korte films waren geselecteerd". Bouma is dus een van de gelukkigen die deze week afreist naar Cannes, het grootste filmfestival ter wereld, waar hij in zijn eentje Nederland vertegenwoordigt. Dat wil zeggen: hij maakte zijn film aan de filmschool van Sarajevo.

Lees verder na de advertentie

Het is spannend. Hier op school was het drie jaar lang een kleine, veilige wereld, en dan krijg je opeens te maken met de grote filmindustrie. Stijn Bouma

'Lejla' vertelt in treffend heldere beelden het verhaal van een jonge vrouw die na de dood van haar moeder voor haar drankzuchtige vader zorgt. Hij verbrast haar zuurverdiende geld in de kroeg, maar in plaats van de geijkte hoogoplopende ruzies toont Bouma het stille drama dat achter de voordeur schuilgaat, in beeldende details. Het armzalige keukentje. Het gebroken glas van de badkamerdeur. Treffende getuigenissen van een tragedie die diep ontroeren. Het koffertje in de gang als symbool van die ene knagende vraag die de jonge vrouw zichzelf stelt: blijven of weggaan? Kan ze het? Durft ze het?

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

© REUTERS

Bouma kon zich goed inleven in Lejla's dilemma, zegt hij, al waren de omstandigheden anders. Toen hij op 23-jarige leeftijd zijn studie cultuur & media afrondde aan de Universiteit van Amsterdam, stond hij voor de keus: blijven en een baan zoeken in de Nederlandse filmwereld, of weggaan en zijn horizon verbreden? "Ik had gehoord dat de Hongaarse filmmaker Béla Tarr in Sarajevo een regie-opleiding aan het opzetten was. Het was allemaal nieuw, maar ik besloot de sprong te wagen."

Bouma werd aangenomen, en vertrok hetzelfde jaar nog naar de Bosnische hoofdstad, het avontuur tegemoet. Met steun van de VandenEnde Foundation, het cultuurmecenaat van Joop van den Ende, kon hij zijn studie bekostigen. "Ze hebben me het tweede en derde jaar gesponsord", vertelt de regisseur via Skype vanuit Sarajevo. Zijn uitverkoren tweedejaars-film Lejla maakte hij op locatie, evenals zijn derdejaars-film waarmee hij over een paar maanden gaat afstuderen, en waarvoor hij via crowdfunding geld inzamelde.

De crew bestond uit studiegenoten, en we werkten met apparatuur van school Stijn Bouma

"Je moet een beetje inventief zijn, en wat ook helpt is dat het leven hier goedkoop is. Lejla is voor 600 euro gemaakt. De crew bestond uit studiegenoten, en we werkten met apparatuur van school. Het enige waar ik wat geld voor nodig had, was voor de catering en de locaties. De amateur-acteurs heb ik een symbolisch bedrag gegeven."

Eigenlijk wilde Bouma al na de middelbare school naar de Filmacademie, maar in Amsterdam werd hij afgewezen. "Ik moet bekennen - en ik zeg dit met een knipoog - dat er na het bericht uit Cannes wel wraakfantasieën opborrelden."

Meteen na bekendmaking van de Cannes-selectie werd de jonge regisseur benaderd door geïnteresseerde producenten. "Het is spannend. Hier op school was het drie jaar lang een kleine, veilige wereld, en dan krijg je opeens te maken met de grote filmindustrie."

Het Filmfestival van Cannes duurt tot en met zondag 28 mei.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.