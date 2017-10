Nederlandse kreten van wanhoop

Het revolutionair elan van 1905 werd nog in bloed gesmoord. Het was een ongelijke strijd geweest, oordeelde Dick Mohr, directielid bij het elektriciteitsbedrijf van Sint-Petersburg. “Maar je krijgt toch sympathie voor die lieden, als je hoort, hoe een man of tien op een buitengewoon kunstig gebouwde barricade met een grote rode vlag de aanval van de troepen afwachten en zich verdedigen tot er niemand meer over is. Hoe je het ook bekijkt, het is toch maar de verdediging van de idee van vrijheid tegen de domme massa van betaald soldatenvee. De soldaten hebben alles gekregen wat ze verlangd hebben, tienmaal zoveel daggeld, tweemaal zoveel vlees en daarom kozen zij met zijn allen weer de kant van de regering.”

Lees verder na de advertentie

De onvrede bleef, constateerde de Nederlandse diplomaat Willem Jacob Oudendijk, die als gezant de zomer van 1907 in Sint-Petersburg doorbracht. “De nawerkingen van de opstand in 1905 zorgden ervoor dat er onder de oppervlakte voortdurend onrust bleef bestaan.”

Sterkste punten Een van de sterke punten van Janine Jagers ‘Hoe komen wij heelhuids uit deze hel. Nederlanders in revolutionair Rusland’ is dat het boek niet eenzijdig focust op 1917. De historica besteedt ook uitgebreid aandacht aan de aanloop naar de omverwerping van het tsaristische regime en de latere machtsovername door de bolsjewieken. Het geeft haar de kans om de achtergronden van de omwentelingen te schetsen en de diverse personages (zakenlui, avonturiers, Vriezenveners met langjarige banden met Sint-Petersburg) goed neer te zetten. Mohr komt de lezer bijvoorbeeld weer tegen na de Februarirevolutie. Dat er sprake was van een zekere ordeloosheid kon hij niet ontkennen, maar tegelijkertijd was hij onder de indruk van de daadkracht van de Voorlopige Regering. Oudendijk was kort daarna een stuk pessimistischer: “Wij buitenlanders, die van Rusland zijn gaan houden, kunnen ook niet anders dan met verdriet en verbazing toezien dat het prachtige rijke land met reuzensnelheid ten gronde wordt gericht.”

Naar Petersburg Den Haag had Oudendijk in juni 1919 naar Petersburg gestuurd als vervanger van de zittende gezant Arthur baron Sweerts de Landas Wyborgh die “door de algemene toestand en door het voortdurend schieten op straat ontzettend zenuwachtig” was geworden. Toen zich tijdens de Februarirevolutie een militie op de ambassade meldde, verschool Sweerts zich op het toilet. Een verklaarbare vlucht, vond hij. “Ik ben door Hare Majesteit niet als held aangesteld.” Oudendijk was minder bangelijk. Van het bolsjewistische regime dat eind 1917 de macht greep, gruwde hij. In een brief naar Den Haag sprak hij van ‘een bajonettocratie’. Maskers waren afgegaan. “Het Russische volk heeft zich van een zijde leren kennen, welke noch de Russen, noch de hier lang gevestigde buitenlanders ooit vermoedden: het zijn beesten. Gelukkig paren zij grote beestachtigheid aan een grote dosis inertie.” Toen duidelijk werd dat contact met Den Haag vrijwel onmogelijk zou worden en nadat de gezant persoonlijk was bedreigd door de volkscommissaris (minister) van buitenlandse zaken, werd Oudendijk teruggeroepen. Andere Nederlanders bleven, noodgedwongen of omdat ze in de loop der jaren zo verknoopt waren geraakt met Rusland.