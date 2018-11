Nederlandse kinderboeken zijn populair in het buitenland. ‘Onze kinderboeken zijn heel open’

Samen met veertien andere Nederlandse kinderboekenschrijvers maakt Sjoerd Kuyper vandaag zijn opwachting in het Franse Montreuil. De stad vormt een week lang het decor van de ‘Salon du Livre et de la Presse’, de grootste kinderboekenbeurs van Frankrijk. Nederland en Vlaanderen staan dit jaar centraal. Een uitgelezen kans om onze jeugdliteratuur te promoten, want er komen elk jaar meer dan 175 duizend bezoekers op af.

Kuyper heeft er zin in. “Ik hoop dat het net zo wordt als vorig jaar op de internationale beurs voor kinderboeken in Italië”, vertelt hij. “Daar waren veel geïnteresseerde kinderen van een jaar of 13, 14. Ze hadden mijn boek ‘Hotel De Grote L’, vertaald als ‘Hotel Grande A’, gelezen en stelden er allerlei vragen over.”

De Italiaanse scholieren wilden vooral weten of Nederlandse kinderen echt zo open met hun ouders over liefde en seks praten als in het boek. Ja, zei Kuyper. Een ‘mirakel’, vonden de zuiderlingen, want in hun katholieke cultuur kennen ze die openheid niet. Voor de Fransen geldt waarschijnlijk hetzelfde – ondanks hun pikante imago van ‘oh là là’.

Madelief

Het vrijgevochten karakter is precies wat Nederlandse kinderliteratuur zo uniek maakt, zegt Agnes Vogt, specialist kinder- en jeugdliteratuur bij het Nederlands Letterenfonds. “Onze kinderboeken zijn heel open. Nederlandse schrijvers spreken het kinderpubliek op een volwassen manier aan. En ze schuwen zware onderwerpen niet. Echtscheiding of huiselijk geweld behandelen ze op een luchtige manier.”

De nestor van de open jeugdliteratuur is Guus Kuijer. Hij maakte in de jaren zeventig naam met zijn serie over Madelief, de eigengereide dochter van een BOM-moeder. Later volgden zijn boeken over Polleke, een meisje met gescheiden ouders; haar vader is verslaafd aan drugs.

In de meeste andere landen lopen kinderboekenschrijvers met een boog om zulke serieuze materie heen – met uitzondering van Zweden, dat eenzelfde open jeugdcultuur heeft. De Zweden vertalen weinig Nederlandse kinderboeken; ze hebben dat type literatuur zelf al in huis. Maar in de meeste andere landen doet Nederlandse jeugdliteratuur het juist opvallend goed, zegt Vogt. “Het is een gewild exportproduct. Een derde van de Nederlandse literatuur die wordt vertaald, bestaat uit kinder- en jeugdboeken.”

Duitsland is veruit de grootste afnemer van Nederlandse jeugdboeken. Frankrijk vormt een goede tweede. Alleen het afgelopen jaar verschenen daar al veertig kinderboeken van Nederlandse auteurs. Daarbij zat ook ‘Hôtel Grand Amour’ van Kuyper. “De L van Liefde uit de Nederlandse titel is op verzoek van de Franse uitgever ingevuld tot Amour. Dat bekte lekkerder.”

Kuyper is trouwens niet alleen op de beurs om zijn eigen boeken te promoten, maar ook om het belang van lezen te onderstrepen. “Lezen is een grote vreugde, een verrijking van je leven. Dat ga ik de Franse jeugd voorhouden.”