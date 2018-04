Nederlandse game 'Horizon Zero Dawn' wint BAFTA Award

De BAFTA's zijn vooral bekend als de Britse 'Oscars' maar sinds 2004 wordt de prijs ook aan vernieuwende games uitgereikt, volgens de Britten een niet meer weg te denken deel van onze visuele cultuur. Guerilla won de prijs in de categorie Original Property, voor games die geen deel uitmaken van een bestaande serie en een volstrekt nieuwe gamewereld bieden. Het team dat de prijs in ontvangst nam, prees op het podium 'de 230 mensen die in Amsterdam meekijken en die deze creatieve prestatie zo fel nagejaagd hebben'.

Horizon Zero Dawn speelt zich af in wat aanvankelijk een uitgestrekte prehistorische wereld met mysterieuze robotdinosaurussen lijkt, maar wat in feite een verre toekomst na de teloorgang van de beschaving is, waarin een kwaadaardige kunstmatige intelligentie alleenheerser over de wereld dreigt te worden.

Een volstrekt nieuwe game verzinnen is een pittige klus in de wereld van de zogenoemde triple A of AAA games. Call of Duty, Fallout, Assassin's Creed, Grand Theft Auto, het zijn de series die het grote geld verdienen. In januari was Horizon Zero Dawn bij de DICE Awards van de Amerikaanse Academy of Interactive Arts & Sciences in tien categorieën genomineerd, maar won slechts in twee. Zelda: Breath of the Wild, deel van een lang bestaande game-serie, won toen overweldigend.

Wat is het geheim, werd Guerilla's managing director Hermen Hulst donderdag na afloop gevraagd. Hoe maak je iets unieks? 'We hebben gewoon iedereen mee laten doen', zei Hulst. 'We hebben veertig mensen in het bedrijf gevraagd om met een idee te komen. Het beste idee is Horizon Zero Dawn geworden'.