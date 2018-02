Nederlands Philharmonisch Orkest speelt Schumann bevalliger dan Rotterdams Philharmonisch

Licht ongemak: het podium van de Doelen opwandelen, en ontdekken dat de pianokruk te hoog staat afgesteld. En dan de knop niet één slag hoeven draaien, maar minstens een minuut bezig zijn met het zitvlak tien centimeter naar beneden krijgen: Till Fellner pakte het sportief op, terwijl hij eigenlijk in de startblokken stond voor Schumanns Pianoconcert.

Schumann is voor Fellner geen hapklare romantische brok, maar een stuk waarin een heldere en klassieke lijn te ontdekken valt

Fellner heeft krachtige vingers en zoekt daarmee zo transparant mogelijke klanken op. Schumann is voor Fellner geen hapklare romantische brok, maar een stuk waarin een heldere en klassieke lijn te ontdekken valt. De meedeinmuziek houdt hij in toom en voor de elegantie in het concert voegt hij subtiel hier en daar een milde adem toe, alles op z'n gemak en zonder virtuozenvertoon.

Pianist Till Fellner © x

Zijn achterban, het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder de baton van Jukka-Pekka Saraste, volgde een ander spoor. De Schumannbegeleiding, allerminst eenvoudig maar niet onspeelbaar, hobbelde achter Fellners markante ideeën aan en volgde hem nauwelijks in rust en eenvoud.

Zoveel musici, zoveel interpretaties, want hoe anders pakte een dag later in Amsterdam Nelson Goerner het opus van Schumann aan. Tegenover de Wener Fellner zorgde het zuidelijke bloed van de Argentijn Goerner voor een bevalliger plaatje.

Goerner vertelde zijn verhaal aan de hand van een fijngevoelig toucher en een zoetige timing

Zachtmoedigheid overheerste in Goerners spel. Loopjes en vingers buitelden over elkaar heen, jeugdig en springerig vloog hij over de toetsen. Goerner vertelde zijn verhaal aan de hand van een fijngevoelig toucher en een zoetige timing. Het expliciete en eigen karakter dat Fellner had laten horen, ontbrak bij zijn collega. Schumann golfde gemakkelijk het gehoor binnen, de melodieën herkenbaar prachtig, maar het beklijfde niet.

Aan de andere kant kwam Goerner bij het Nederlands Philharmonisch Orkest in een gespreid bedje. Onder leiding van chef-dirigent Marc Albrecht functioneerden solist en orkest als twee handen op één buik.