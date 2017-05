Nederlands, let op uw zaak!

Bij het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands krijgen leerlingen een paar teksten voorgelegd met vragen en opdrachten. Daarmee wordt in principe alleen 'leesvaardigheid' getoetst, dat wil zeggen: hoe goed de leerlingen een tekst kunnen lezen. Ze moeten daartoe de hoofdgedachte uit de tekst halen, allerlei tekstverbanden aangeven, redeneringen blootleggen.

Lees verder na de advertentie

Taalvakken zouden eigenlijk een beetje meer zaakvakken moeten worden

Als je de teksten en de vragen van het examen Nederlands letterlijk in het Engels of in het Turks zou vertalen, heb je daarmee ook een toets voor leesvaardigheid Engels of Turks. Geen enkele vraag heeft betrekking op het Nederlands zelf. Het examen gaat niet over het Nederlands.

Dit is een belangrijk verschil tussen taalvakken en zaakvakken. Bij de zaakvakken (zoals biologie) gaat het om kennis en inzicht op een vakgebied, die je bijvoorbeeld moet kunnen toepassen op een kwestie. Bij taalvakken (althans in het centraal schriftelijk) gaat het alleen om vaardigheid.

Dat is wel jammer. Kennis van de taal zelf (hoe de taal in elkaar zit, hoe het zit met taalvariatie en taalcontact) heeft niet alleen een culturele waarde, maar kan er ook voor zorgen dat mensen over taalkwesties niet alleen onderbuikgevoelens hebben, maar ook genuanceerde standpunten. Taalvakken zouden eigenlijk een beetje meer zaakvakken moeten worden.

Ook een vraag over taal? Mail naar: p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.