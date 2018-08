Nederlands-Kroatische schrijfster Dubravka Ugresic leeft tussen twee werelden

‘Ik wil geen Kroatische schrijver zijn.” De verzuchting komt bijna aan het eind van het gesprek. Dubravka Ugresic heeft net verteld hoe ze eerder dit jaar in Kroatië een bezoek bracht aan Petrova Gora. In dit plaatsje, niet ver van de Bosnische grens, staat boven op een berg een monument ter herdenking van de strijd tegen fascisme in de Tweede Wereldoorlog. Het is ontworpen door Vojin Bakic - een Kroatische Serviër, wiens vier broers werden vermoord in een concentratiekamp - en onthuld in 1982. Toen was Kroatië nog geen zelfstandig staat, maar deel van Joegoslavië.

Een meesterwerk, noemt Ugresic het. Maar foto’s op haar telefoon tonen vooral een vervallen bouwwerk, verwaarloosd, beklad en verruïneerd. Niemand die zich verantwoordelijk voelt, vrijwel niemand die aan die tijd wil worden herinnerd, aan waar dit monument voor staat. Ugresic: “Ik heb allerlei beelden van verwoesting gezien, zelden moest ik huilen. Nu wel.”

U wilt geen Kroatische schrijver zijn. Wat dan wel?

“Kon ik maar gewoon als schrijver door het leven, desnoods Europees, als er dan toch een aanduiding bij moet. Meestal moet ik het doen met ‘Kroatische schrijfster die in Amsterdam woont’, daar verandert mijn Nederlandse paspoort niets aan.”

Tegelijkertijd kan ze, wrang genoeg, ook niet anders dan constateren dat het juist die Kroatische wortels zijn die haar voor de buitenwereld interessant maken. Die achtergrond is veelal de reden dat ze wordt uitgenodigd voor een lezing op een congres of gevraagd voor een stuk in een blad. >>

Zo benaderde nog maar een maand geleden het Zwitserse Die Weltwoche haar om een verhaal in verband met Kroatisch (bijna)succes op het WK voetbal. Gelukkig, zegt ze wat cynisch, is haar kritische betoog in Kroatië zelf nauwelijks opgemerkt. Anders was ze waarschijnlijk weer voor van alles en nog wat uitgemaakt.

Het is alweer een kwarteeuw geleden dat Ugresic uit Kroatië vertrok. In een eerder interview met Trouw vertelde ze dat ze zich, vóór begin jaren negentig Joegoslavië uiteenviel, nooit met politiek had bemoeid. Literatuur was haar leven, als wetenschapper en als auteur. Maar de ontwikkeling in Kroatië, en elders in de regio, maakte het haar onmogelijk zich op de ‘literatuur om de literatuur’ te kunnen blijven concentreren. De nieuwe tijd stelde nieuwe eisen: onvoorwaardelijke trouw en liefde aan het nieuwe vaderland, Kroatië. Tegelijkertijd moest Joegoslavië worden afgedaan en afgedankt, de geschiedenis van dat inmiddels niet meer bestaande land herschreven en zwartgemaakt met woorden als ‘veelvolkerenkerker’ en ‘dictatuur’.

In ‘De Cultuur van Leugens’ (1995) beschreef ze met veel gevoel voor het absurde wat de nieuwe ideologie met de mensen om haar heen deed. Het kopen van blikjes ‘Zuivere Kroatische Lucht’ en het verstoppen van boeken van Servische schrijvers waren misschien nog wel de onschuldigste voorbeelden.

In 1993 vertrok ze, in 1996 vestigde ze zich in Amsterdam. Sindsdien leeft ze tussen twee werelden

Het maakte haar bepaald niet populair. Ze werd uitgemaakt voor verraadster, heks, verkrachter van Kroatië. In haar meest recente essaybundel ‘Europa in Sepia’ (2015) blikt Ugresic terug op die periode. Ze herinnert zich collega’s aan het Instituut voor literatuurwetenschap die haar gaan negeren (‘als ik de deur uitging, kwamen zij binnen’), de scheldwoorden- en kanonnades in de media (waar Ugresic werd omschreven als een ‘chagrijnig, gemeen, zuur wijf dat ons wil leren wat vrijheid is’ en iemand ‘die ze niet helemaal op een rijtje heeft’) en de nachtelijke telefoonterreur die haar moeder ten deel viel.

In 1993 vertrok ze, in 1996 vestigde ze zich in Amsterdam. Sindsdien leeft ze tussen twee werelden. Soms, zegt ze eerlijk, voelt het alsof ze in die tijd, die jaren negentig, is blijven steken, alsof ze vast zit. Begrijp haar niet verkeerd: ze heeft het in Nederland naar haar zin. “Ik ben hier geaccepteerd en dat is heel belangrijk als je migrant bent.”