Nederland is een rivierenland, ook in de literaire waterwerken

Hoewel we vorige week nog even over sloten en langs rietkragen mochten schaatsen, bestaat toch de indruk dat we langzamerhand in een versteende stadsstaat wonen. Ach, het is niet nieuw. De negentiende-eeuwse dichter Potgieter wist het al, Nederland had de natuur overwonnen, aan onze horizons geen bomen maar kerktorens. Dat was overigens wel volgens Gods eigen wijze raadsbesluit: ‘U schiep natuur met een stiefmoeders hand’. Maar ontevreden mocht je er natuurlijk niet over zijn, dus voegde hij er haastig en vroom aan toe: ‘Toch heb ik innig u lief, o mijn land.’

Een eeuw later constateerde J.C. Bloem hetzelfde in een van de beroemdste gedichten van onze literatuur: ‘En dan, wat is natuur nog in dit land?’ vroeg hij zich af. Pure natuur is er niet, hoogstens in cultuur gebrachte natuur: het landschap. Nederland is een land van landschappen, niet van natuur.

Toch deden veel dichters of hun neus bloedde. Decennialang heerste het botaniseertrommeltje in onze dichtkunst, hoezeer om ons heen de boel ook werd volgestouwd met hijskranen en nieuwbouwwijken. Van de stad moesten de meesten niet veel hebben. Albert Verwey, wandelend over iets typisch stedelijks als de Albert Cuypmarkt, schreef over de vele mensen die hij er zag: ‘Leeghoofden, bung’lend boven volle buiken. Hun mond stinkt dwaasheid uit als vunze kruiken.’ Nee, dan de natuur, dat vat vol metafysische wijsheid en raad, waarin leeuweriken tot in de hemel zongen en reigers een soort dichters waren, zoekend naar inspiratie in onze sloten: “Een reiger loopt voorzichtig / op hoge poten door / de sloot en brengt zijn spieden / ook als het donker is / als witvis aan het licht.”

Natuurgedicht Tot in de jaren tachtig blijven, zoals in dit gedicht van Chris van Geel, vogelaars en boswachters de toon in onze dichtkunst aangeven. Pas de laatste decennia ontstond er, naast het escapistische natuurgedicht, zoiets als het stadsgedicht, al waren er natuurlijk altijd wel wat eerdere uitzonderingen zoals Remco Campert, een typische stadsdichter. En opmerkelijk genoeg lijkt het natuurgedicht, met zijn makers, de laatste tijd vooral op reis te gaan, het buitenland in. Een gedicht dat ik nooit zal vergeten is dat van Arjen Duinker op bezoek in den vreemde: “Wat is dit een mooi land! / Natuur! Vertier! / Water, bloemen en planten en dieren / Wat een mooi land! Zee, Bergen! Heuvels!” Van Mulisch tot streekroman: de Nederlandse literatuur is één groot Deltaplan Bij de mannen en vrouwen van de langere adem, de prozaïsten was het besef van Potgieter en Bloem dan al veel eerder ingedaald. De natuurbeleving werd gestald bij de mindere goden, in de streekromans. Zelfs een eenvoudige Natureingang kon er nog maar zelden van af. Hermans, Reve, Mulisch, allemaal typisch verstedelijkte auteurs, zonder veel oog voor natuur. Een begin als dit is een zeldzaamheid geworden: “Wie vanuit het oosten komt, van bij de Duitse grens, ziet ten slotte, over het onafzienbare veen, een grijze streep aan de horizon, en wie voor de eerste keer die weg aflegt en de rivier wil oversteken, denkt dat hij voetveer en Veluwezoom al nadert. Maar de onwetende reiziger is nog kilometers van de rivier verwijderd en onderscheidt in het platte veen, verspreid opdoemend, wonderlijke opstuikingen in het landschap”, de opmaat van Jan Siebelinks ‘Knielen op een bed violen’. Daar hebben we ook de quintessens van wat er in de Nederlandse literatuur nog over is van natuur, het water, de rivier in beeld. Want Nederland is, ook in de letteren, een delta. Het is allemaal water wat de klok slaat, zelfs als schrijvers de aandacht op iets anders willen vestigen, zoals de dichter K. Michel die meldt ‘Een fietser heeft zaterdagavond drie uur / voor de geopende Calandbrug in de Europoort gewacht’ of Cornelius Bastiaan Vaandrager die in ‘De hef’ geroerd bij de Hefbrug over de Rotterdamse Koningshaven staat: “De Hef is vol beweeglijkheid, die ik begeer. Zie hier: Amsterdam-Parijstreinen die erover vliegen onder machtige stuwing van zwart metaal en witte stoom.” Water, water, water: “Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan.” En de lezer zal zich herinneren dat hoofdpersoon Quinten in Mulisch’ ‘De ontdekking van de hemel’ in zee is verwekt, een hoogtepunt in het oneigenlijk gebruik van ons dierbaarste element. Nederland is een rivierenland, ook in de literaire waterwerken. “Dit is mijn droom - het kleine huis aan de rivier; / het rusteloze scheren van de zwaluw gaat er / langs dak en raam; de roodborst nestelt bij de vlier. / Een schip zeilt traag voorbij; de bel luidt over het water.” schreef Ida Gerhardt in ‘Thuiskomst’.