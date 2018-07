Nasynchronisatie: niet aan beginnen, zeggen taalexperts

Het kijken van films en series in een andere taal is geen voorwaarde om Frans of Duits te leren, legt hij uit, maar het helpt wel lekker mee om grip te krijgen op een vreemde taal. “Je merkt het zelf ook als je de ondertiteling net iets sneller meeleest dan de filmscène gaat. Vaak kun je dan voorspellen wat in het Engels of Frans gezegd gaat worden.”

De na­syn­chro­ni­sa­tie is uniek in de Nederlandse te­le­vi­sie­ge­schie­de­nis. Als het goed bevalt gaat het vaker gebeuren

Volgende week zendt de publieke omroep NPO de eerste aflevering van de Duitse dramaserie 'Bad Banks' uit, helemaal in het Nederlands nagesynchroniseerd, zodat de Nederlandse kijker geen woord Duits hoort. Voor de gelegenheid spreekt acteur Barry Atsma, die een belangrijk personage speelt in het bankiersdrama, zijn hele rol opnieuw in. De nasynchronisatie is uniek in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Als het goed bevalt gaat het vaker gebeuren met buitenlandse producties, zo heeft de publieke omroep al laten weten.