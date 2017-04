Nantes is één groot speelterrein

'Waar is-ie, waar is-ie?' gonst het in het rond. Horen we 'm daar snuiven? En ja hoor, even later kuiert de beroemdste inwoner van Nantes op z'n dooie akkertje de hoek om. Indrukwekkend is nog het minste wat je kunt zeggen van de twaalf meter hoge olifant. Geen echte maar een machine, dat zie ik ook heus wel, er zit gewoon een meneer vooraan in een bestuurscabine. Maar wat is hij aandoenlijk levensecht. Zijn ogen knipperen met poezelig zachte wimpers, zijn oren flapperen majestueus en uit zijn zwabberende slurf spuit water om bezoekers gierend van de lach op afstand te houden.

Lees verder na de advertentie

Je kunt bovenop mee voor een ritje of gewoon een beetje met hem meelopen, want hij ijsbeert de hele dag rond op zijn eigen eiland, het Île de Nantes. In het roemruchte verleden was dit grote terrein midden in de Loire gewijd aan scheepsbouw, maar die ging in de jaren tachtig van de vorige eeuw ter ziele en na een lange periode van treurnis en verval is het eiland nu juist de spannendste plek van Nantes.

De fiets is een geweldige manier om Nantes en omgeving te ontdekken. © karin luiten

Architecten mogen zich hier naar hartelust uitleven

Het speelterrein van de stad, noemen ze het zelf, en nog volop in ontwikkeling. Architecten mogen zich hier naar hartelust uitleven, wat uiteenlopende eyecatchers oplevert als een hypermodern zwart Paleis van Justitie, een kantoorgebouw in de vorm van een wit vogelnest en een blauwe plastic 'blub' van ons eigen Atelier van Lieshout dat in gebruik is als café.

Maar onbetwist het leukste onderdeel van het eiland zijn 'Les Machines de l'île', waar de olifant deel van uitmaakt. Een club technisch begaafde kunstenaars liet zich inspireren door de fantasiewereld van Jules Verne (geboren in Nantes!) en de mechanische uitvindingen van Leonardo da Vinci. In de 'Galerie des Machines' wordt het hele jaar door geknutseld aan wereldwijde opdrachten voor machinebeesten. Ook geven de kunstenaars graag tekst en uitleg over hun nieuwe projecten voor hier op het eiland zelf, zoals een enorme spinkrab of een gigantische boom van 35 meter hoogte, een combinatie van hangende tuinen, technische snufjes en natuurlijk ook weer mechanische dieren. Gepland voor 2018, maar intussen kun je al wel over een testtak lopen in het ernaast gelegen Café de la Branche.

De slang van de Chinese kunstenaar Huang Yong Ping. In Nantes stikt het van de kunstige (zee)dieren. © karin luiten

Als een kind zo blij word je van 'Le Carrousel des Mondes Marins'

Als een kind zo blij word je van 'Le Carrousel des Mondes Marins'. Hier komen de 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne tot leven in een draaimolen van drie verdiepingen vol wonderlijke zeemonsters, wuivende waterplanten, een onderzeeër die daadwerkelijk de diepte in duikt plus een keur aan mechanische vissen.

Overal kun je in en het is de bedoeling dat je vooral ook zelf trapt en aan hendels duwt om vinnen te laten wapperen of staarten te laten wiebelen. Alles kraakt en piept alsof het dateert uit 1870 en dat draagt in niet geringe mate bij aan de charme.

De rest van het terrein staat nog vol relikwieën uit het scheepsbouwtijdperk, al zijn de meeste loodsen intussen omgebouwd tot cafés, restaurants en galeries. Pal langs de kade zie ik achttien grote ringen. Het blijkt een kunstwerk van Daniel Buren, onderdeel van het project 'Estuaire'. De afgelopen tien jaar zijn allerlei internationale kunstenaars gevraagd om iets te ontwerpen voor de monding van de Loire tussen Nantes en Saint-Nazaire. De complete route is 60 kilometer lang en prima per auto te doen, inclusief een brug en twee pontjes. Maar leuker is om een gedeelte te ontdekken per (huur)fiets. Je bent al snel het centrum van Nantes uit, om vervolgens terecht te komen in een wonderlijk industrieel landschap, verlaten of juist nog vol in bedrijf, maar er is ook volop groen en gekwetter van vogeltjes. De oude havenhijskranen staan als vriendelijke wachters langs de route, in hun rood-wit gestreepte uniform met vrolijk blauw-gele accenten.

© karin luiten

Het is moeilijk kiezen welk dier mijn hart het meest gestolen heeft, de olifant of de zeeslang

Soms moet je even zoeken en je ziet ook niet altijd meteen of iets echt is of kunst. Zoals een rode buis die uit het water steekt en inderdaad een kunstwerk blijkt, 'de rode slang' geheten. Erg grappig is het zeilbootje dat half gesmolten over de hoge kaderand gedrapeerd is ('Misconceivable') terwijl het 'Maison dans la Loire' juist weer van een dromerige schoonheid is. Surrealistisch, dat pand een tikje scheef midden in de rivier, kennelijk per ongeluk op drift geraakt, het water tot halverwege. 's Avonds brandt er bovenin een klein lampje alsof iemand in bed een boek ligt te lezen.

Het hoogtepunt van de in totaal dertig werken ligt echter helemaal aan het eind van de route, daar waar de rivier de Atlantische Oceaan in stroomt. De Chinese kunstenaar Huang Yong Ping ontwierp een soort zeeslang die als een enorm duizendpootskelet uit zee opduikt. In tegenstelling tot de olifant verzet hij geen poot, en toch verandert hij voortdurend. Bij hoog tij verdwijnt hij bijna geheel in de golven, maar bij eb staat hij ineens op het strand, nog nadruppend en in fraai contrast met de hoge brug en havenskyline van Saint-Nazaire op de achtergrond. Het is moeilijk kiezen welk dier mijn hart het meest gestolen heeft, de olifant of de zeeslang. Maar duidelijk is wel: Nantes is een beestachtig leuke reisbestemming.

© karin luiten

Lekkere adresjes in Nantes

Chocolatier Gautier

Een prachtwinkel uit 1823 vol kroonluchters en mahonie. Souvenirtip: de typisch lokale berlingots, suikersnoepjes in pastelkleuren, maar ook vooral hun huiscreatie de mascaron, een vierkante bonbon gevuld met knisperende praliné. Restaurant

La Cantine du Voyage is een superrelaxed zomerrestaurant (mei-oktober) op het eiland inclusief strandstoelen, tafelvoetbal, jeu-de-boulesbaan, boekwinkel en eigen moestuin Kaaswinkel

Beillevaire is een kaaswinkel om op te eten. Prachtige collectie met tal van onbekende pareltjes. Winkelpassage

Passage Pommeraye is een beeldschone passage uit 1843 met gezichts-bepalende trap. Markthal

De Marché de Talensac, uit 1937, staat vol lokale heerlijkheden. Gids

'Les Tables de Nantes' is een handig papieren en online-gidsje (ook in het Engels) met bijzondere eetadresjes.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.