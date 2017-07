Najib en Jandino laten een stadion lachen, maar écht gescoord werd er niet

Een stadion laten juichen, dat is een kwestie van scoren. Makkelijk zat, zou Hendrik Johannes Cruijff (1947 - 2016) gezegd hebben. Maar een stadion laten lachen, dat is een andere vorm van kunst. Geen kleinkunst, zou je zeggen. De lach lijkt zich uitsluitend thuis te voelen tussen de intieme muren van het theater. Niet in dit machtige tweerings ovaal rondom de middenstip.

Of kan het toch, lachen in het Feyenoord-stadion?

Een gevatte Ajax-fan zou het wel weten. Die zou zeggen: 'Als Feyenoord speelt is het altijd lachen'. Al heeft die grap fiks aan kracht ingeboet nu de club uit Zuid kampioen is.

We gaan het meemaken. De korte zijde van het speelveld is aan de cabaretiers Najib Amhali en Jandino Asporaat, die vanavond hoe dan ook geschiedenis schrijven met de grootste comedyshow ooit in Nederland opgevoerd. De twee grappenmakers doen het niet alleen, ze krijgen gezelschap op het podium van onder meer Jan Smit, Re-play, Broederliefde, Dignity en Edsilia Rombley.

Maar het is het feestje van Najib en nog meer van Jandino, die in Rotterdam opgroeide en hier dus min of meer thuis speelt.

Subtiliteit gedijt niet onder vier lichtmasten, wat dat betreft is het hoe meer zielen hoe minder vreugd.

Welnu: die zielen zijn er. Op de tribunes zijn bijna geen blauwe of rode stoeltjes meer te zien en de veldbezetting is van het type volledige mandekking. 40.000 zijn het er. Opvallend: alle kleuren van de regenboog zijn vertegenwoordigd, het is een waar multicultureel genoegen. Dát heeft dit stadion vanavond voor op de theaters, waar de diversiteit maar mondjesmaat de zalen kleurt. Bij Freek en Youp is vrijwel iedereen blank of wit. Al is het publiek van Najib en Jandino óók geen afspiegeling van de bevolking. Dan zou er juist weer een kloddertje wit bij moeten.

Het is ook nooit goed.

Opletten nu want Jandino komt op. Als vrouw. Op een reuzenkip. Dat vinden sommige mensen leuk. Een deel van het publiek gaat staan. Echt gelachen wordt er nog niet. Niet massaal. Als de Antilliaan op het podium is aangekomen en zijn typetje uitgebreid neerzet, klinken de eerste lachsalvo's.

Even later is de beurt aan Najib. Die heeft ervaring met grote aantallen toeschouwers. De Marokkaanse Nederlander trad al eens op bij de Toppers in de Amsterdam ArenA en stond al meermaals solo in het Ziggo Dome. Het is te merken aan zijn timing, waarbij hij rekening houdt met galm.

Ook bij zijn optreden klinken lachsalvo's. Toch legt de groteske opzet de vileine grap aan banden. Subtiliteit gedijt niet onder vier lichtmasten, wat dat betreft is het hoe meer zielen hoe minder vreugd.

Aan de andere kant: Najib en Jandino zijn ook helemaal niet van het vileine. En subtiel is het al evenmin.

Alletwee danken ze hun populariteit aan het uitmelken van grappen over stereotyperingen die bestaan over vooral Marokkanen (Najib) en Antillianen (Jandino). Want u moet weten dat alle Marokkanen inbrekers zijn en vrouwen lastig vallen, en dat alle Antillianen en Surinamers lui zijn en uitsluitend aan seks denken.

Je krijgt dan dit soort grappen:

'Komt een Antilliaan bij de garage om zijn auto te verkopen. Zegt de garagehouder: Wat? Heeft ie maar 30 kilometer op de teller? Dan heb je zeker aan de teller zitten rommelen. De Antilliaan: Nee hoor, ik gebruikte hem altijd om naar mijn werk te rijden.'

Ja, mensen. Stadionhumor.

Resumerend: Een stadion laten lachen kan, maar écht gescoord werd er niet.

Dat moet dan maar op 13 augustus, bij Feyenoord- Twente.

