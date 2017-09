Naïef historisch drama heeft, ondanks Judi Dench, de contouren van een farce

Victoria & Abdul

Lees verder na de advertentie

Regie: Stephen Frears

Met Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

*

Tenzij je geen moeite hebt met de uitwassen van bijna een eeuw Britse overheersing van India (en wat nu Pakistan heet). Maar eerst het goede nieuws. Twintig jaar na 'Mrs Brown' speelt Judi Dench opnieuw de rol van de Britse koningin Victoria en dat doet ze foutloos. Stephen Frears maakt royaal gebruik van close-ups en het is een genot om haar gezicht van dichtbij te zien.

In 1897 werd Victoria in Schotland opgefleurd door haar assistent John Brown terwijl ze rouwde om de dood van haar echtgenoot Prins Albert. De koninklijke entourage vond dat maar niks: het summum van Britse beschaving dat een intieme relatie onderhoudt met een Schot, een volk dat wat hen betreft net het gereedschap had uitgevonden, dat was onverteerbaar.

'Gebaseerd op een waargebeurd verhaal', meldt de film in het begin, om daar aan toe te voegen, 'nou ja, voor het grootste deel'.

Maar het kan erger. Twintig jaar later voelt de koningin zich nog steeds niet lekker en werkt in 'Victoria & Abdul' haar dagelijkse taken met tegenzin af, inmiddels ook gehinderd door ouderdomskwalen. Tijdens het zoveelste staatsdiner valt haar oog plotseling op de lange Indiër die haar ceremonieel een munt komt aanbieden. Als dank, begrijpen we, voor de Britse bezetting van het land. De knappe kerel blijkt Abdul Karim te heten, die Frears in de eerste scènes snel uit India heeft laten overkomen.

Enfin, Karim wordt haar assistent en vervolgens haar persoonlijke leraar, de 'munchi'. Hij leert haar nieuwe talen en strooit ongevraagd wijsheden in het rond, terwijl de hofhouding, de premier en haar zoon Bertie (net terug uit Monte Carlo) hun groeiende irritatie steeds moeilijker kunnen verbergen. 'Gebaseerd op een waargebeurd verhaal', meldt de film in het begin, om daar aan toe te voegen, 'nou ja, voor het grootste deel'. En daar zit het probleem. Want wat klopt er van wat we zien?

Gemakzuchtig Het evidente racisme van de samenleving in die tijd wordt gemakzuchtig afgewenteld op de entourage van de koningin, terwijl Victoria nou niet bepaald vooruitstrevend was. Het was niet met het oog op diversiteitsbeleid dat ze Karim als haar persoonlijke assistent aanstelde. In de film schrijdt de Indiër bovendien als een soort heilige door de gangen, onaangeroerd door alle commotie en de wetenschap dat hij in feite voor de bezetter werkt. Terwijl de hofhouding in de tweede helft als in een klucht door de diezelfde gangen rent, samenzwerend om Karim ontslagen te krijgen, wordt de kijker nogal pedant uitgelegd dat oosterse beschavingen ook echt mooie en indrukwekkende dingen hebben gepresteerd. Serieus? Dat wisten we niet. Of misschien hoort het bij deze tijd dat wat voor zich spreekt opnieuw uitgelegd moet worden. Hoe dan ook, een verhaal als dit moet je op feiten baseren, niet afwerken als een goedbedoeld historisch drama met de contouren van een farce. Dan ben je blind voor wat er in de wereld aan de hand is.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.