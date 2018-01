Nadenken over taal, dat kan iedereen

Toen ik in oktober 2016 voor een paar weken de rol van Jaap de Berg overnam had ik niet meteen het idee dat ik hier ten eeuwigen dage mee door zou gaan, maar nu lijkt me dat wel wat.

'Als taalkundige hoef je je nooit te vervelen', twitterde Marc van Oostendorp op 14 januari van dit jaar, en zo is het. Van Oostendorp bewijst dat met een column in het elektronische tijdschrift Neerlandistiek, waarin hij dagelijks (zelfs op zondag!) publiceert over een taalkundig (of letterkundig) onderwerp. Je kunt inderdaad letterlijk elke dag iets nieuws opmerken in de taal.

Het grootste compliment kreeg ik van een lezer die helemaal niet zo tevreden over mijn bijdragen was

Je moet er alleen de tijd voor nemen. Toen ik in de afgelopen kerstvakantie mijn mailbox opschoonde, kwam ik verschillende mails van lezers tegen die ik ongelezen had gelaten. Ik probeer werkelijk alles te beantwoorden, maar in drukke tijden wil er nog weleens iets onder de zich opstapelende en om aandacht vragende mailberichten verdwijnen.

Het grootste compliment kreeg ik trouwens van een lezer die helemaal niet zo tevreden over mijn bijdragen was. 'Uw stukjes munten uit in vrijblijvendheid, wazige overpeinzingen en taalkundige mijmeringen, die elke aardige gebruiker van het Nederlands kan bedenken', schreef hij. Maar natuurlijk! Dat is precies wat ik bij mijn lezers wil bereiken. Nadenken over taal zonder dat daar meteen een oordeel aan vast zit, en liefst niet al te rechtlijnig, dat zouden meer mensen moeten doen. Dat kunt u zelf ook!

In onze taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon.