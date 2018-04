Naar verluidt is het gebruik van naar verluid fout

Zo beantwoordde ik zojuist met tranen in de ogen een mail van een lezer die mijn aandacht vroeg voor het foutieve gebruik van 'naar verluid,' dat hij steeds vaker (en onlangs helaas ook in Trouw!) tegenkwam als 'naar verluidt'.

'Is dit slechts een onachtzaamheid,' zo vroeg hij zich bekommerd af, 'of wellicht een gevolg van het afgenomen besef van de vervoegingen?'

Ik doe het niet graag, want ik ben niet zo van het op de vingers tikken, en over spelling heb ik het al helemaal liefst zo min mogelijk, maar dan moet ik de lezer toch even bestraffend toespreken: het is namelijk juist 'naar verluidt' dat correct is, en 'naar verluid' wordt door de regels afgekeurd.

Toch vind ik het zuur. Nou heb je eens een taalgebruiker met een kloppend hart voor het verzorgde taalgebruik, en dan moet je die gaan zitten frustreren

Dat 'naar verluidt' goed is kun je gemakkelijk zien als je andere woorden gaat invullen. Zo heb je 'naar nu blijkt' en 'naar het zich laat aanzien,' allebei voorbeelden waarbij 'naar' wordt gevolgd door een bijzin met een persoonsvorm op -t ('blijkt', 'laat'). 'Verluid' is echter de spelling van het voltooid deelwoord, en je hebt wel constructies als 'zoals gezegd,' of 'zoals vermeld' maar niet met het voegwoord 'naar' ('naar gezegd,' dat kan niet). Dus 'verluidt' is hier een persoonsvorm, en dus moet er een -t achter.

Toch vind ik het zuur. Nou heb je eens een taalgebruiker met een kloppend hart voor het verzorgde taalgebruik, en dan moet je die gaan zitten frustreren. Gelukkig kreeg ik meteen een mail terug dat hij zichzelf nooit te oud vond om te leren. Dat vind ik mezelf ook.

