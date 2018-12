Naar Tenerife: fietsen op de flanken van de vulkaan

Als zelfrespecterend zondagsrenner neem je jezelf toch ietwat serieus. Dus toen een fietsvriend appte: ‘Alweer Valkenburg? Laten we naar Tenerife gaan’, viel er geen enkele reden te bedenken om dit níet te doen.

Want iedere wielerliefhebber weet: het verschil wordt gemaakt in de wintermaanden. En waar kun je je beter voorbereiden op het aankomend wielerseizoen dan op het grootste Canarische eiland, waar het áltíjd lekker weer is, maar bovendien: waar zich met ruim 30 kilometer een van de langst aaneengesloten klimmetjes van Europa bevindt. De majestueuze El Teide.

Elk jaar overnacht Team Sky twee weken in januari in Hotel Parador, op 2150 meter hoogte, in de krater van de iconische vulkaan. Het is een soort minihoogtestage, zodat het lichaam alvast wat extra rode bloedlichaampjes kan aanmaken. À propos: wat goed genoeg is voor Team Sky, is goed genoeg voor ons.

En, ook niet onbelangrijk: het zomerparadijs Tenerife is in het laagseizoen een goedkope vakantiebestemming. Daarbij heeft het eiland een voor wielrenners ideale infrastructuur. En het barst er van de fietswinkels, waar je voor een paar tientjes per dag een prima racefiets kunt huren.

Rijstwafeldieet Natuurlijk wordt er al ruim voor vertrek een appgroep aangemaakt - waarin wij, vier mannen van rond de dertig, elkaar bijna anorexia aanpraten. Natuurlijk wordt er al ruim voor vertrek een appgroep aangemaakt - waarin wij, vier mannen van rond de dertig, elkaar bijna anorexia aanpraten. Immers, op de flanken van de vulkaan ga je straks elk grammetje voelen. We sporen elkaar aan: die gevulde koek rond 16 uur is echt niet nodig. Zelf laat ik drie maanden de alcohol staan - wat uiteindelijk effectiever blijkt te zijn dan het rijstwafeldieet dat een van ons volgt. Precies: de koers begint al ver voor het inchecken op Schiphol. Niet lang voordat we naar Tenerife vertrekken, gaan we met z’n vieren fietsen. Echt gezellig is het niet. Niemand wil zich in de kaarten laten kijken. Al linkeballend beginnen we elkaars bordje leeg te eten. Het mag dan wel geen wedstrijd zijn, zo’n fietsvakantie, maar het gaat er straks natuurlijk wel om wie het eerst boven komt. El Teide op Tenerife © COLOURBOX Zo niet wij. Wij gaan kilometers maken. Maar: het moet wel leuk blijven. Vandaar dat het zwembad bij de villa een vereiste was. Op YouTube speuren we naar filmpjes van de befaamde Teide, een berg die in ons hoofd steeds mythischer proporties krijgt. We bestuderen de moeilijke stukken, kijken hoe Wout Poels hem fluitend oprijdt. Zouden we straks ook trainende profs tegenkomen? Zouden we hun wiel kunnen houden? Op een half uur rijden van Los Cristianos, de hoofdstad aan de zuidkant van het eiland, hebben we een kleine villa gehuurd. Met prachtig uitzicht over de azuurblauwe zee en de kustlijn, volgebouwd met foeilelijke strandhotels en golfresorts. Vakantiereservaten voor pensionado’s, die weinig meer doen dan op en neer waggelen van hotelkamer naar strandstoel. Zo niet wij. Wij gaan kilometers maken. Maar: het moet wel leuk blijven. Vandaar dat het zwembad bij de villa een vereiste was.

Nietig Vanuit het vliegtuig is hij al te zien: El Pico del Teide, de witbesneeuwde punt, met 3700 meter het hoogste punt van Spanje. Met bleke neusjes blikken we bevreesd uit het raampje. Die 3700 meter gaan we niet halen, de weg gaat niet hoger dan de kratervlakte op zo’n 2200 meter. Maar toch. We voelen ons nietig. Vlees, bloed, carbon: dat moet straks deze mastodont bedwingen. Een van Joris’ vrienden op de flanken van de Teide © Teun Pappot We voelen ons nietig. Vlees, bloed, carbon: dat moet straks deze mastodont bedwingen. ’s Werelds derde hoogste vulkaan is een actief exemplaar, en barstte in 1909 voor het laatst uit. Gemeten vanaf de zeebodem ligt de top op 7500 meter hoogte. Het Teide National Park beslaat zo’n 190 vierkante kilometer aan versteende lavavlaktes en enorme rotspartijen. Lager is de vulkaan begroeid met dichte dennenbossen. Ook voor wandelaars is het een populaire bestemming; jaarlijks trekt het park zo’n 3 miljoen bezoekers. Door de vruchtbare lavabodem, het klimaat en de enorme hoogteverschillen telt het eiland zo’n 800 unieke dier- en plantsoorten: de helft van alle inheemse flora en fauna. Maar heus niet dat we tijdens het fietsen oog hebben voor bijzondere boom-pjes. Alle concentratie gaat uit naar onze ademhaling, de vermogensmeter, het trapritme. Vergeleken met bijvoorbeeld de Alpe d’Huez is de Teide misschien niet zo zwaar. Het stijgingspercentage komt het grootste gedeelte niet ver boven de 7 procent uit. Maar de klim is vooral lang. Erg lang. Een goed getrainde wielrenner moet vanaf het strand in Los Cristianos binnen drie uur Hotel Parador kunnen bereiken. En wielrenners weten het: zodra de weg omhooggaat, krijgt tijd een andere betekenis.

Oranjebruin rotslandschap Na het ophalen van onze huurfietsen fietsen we Los Cristianos uit. De brede weg wordt steeds rustiger, en voert uiteindelijk kilometerslang door een rotsachtig maanlandschap. Aanvankelijk blijven we bij elkaar, zwijgend volgen we elkaars tempo. Maar na een kilometer of tien worden de verschillen duidelijk. Het gaat niet eens zo snel: langzaam sluipt de sterkste van ons weg, tot hij heel opeens uit zicht verdwenen is. En ik? Halverwege moet ik de rest laten gaan. Even later hoor ik ontspannen geklets achter me. Ja hoor: twee uiterst gesoigneerde renners in trainingstenue van een profteam zwenken langszij. Glimlachend, handjes boven op het stuur. Ik doe een poging hun cadans te volgen, maar al na twee trapomwentelingen branden mijn longen uit mijn borstkas. Joris Belgers op de flank van de Teide © Daan Smith Een banaantje later voel ik mijn krachten terugvloeien. Mijn vrienden, felgekleurde stipjes ver boven me, komen snel dichterbij. Intussen wordt het hoe hoger hoe kouder. En natter, terwijl we door de dichte nevelsluier fietsen die de vulkaan omringt. Maar dan breekt het open. Niet vaak is de hemel zo intens blauw, terwijl een stralende zon weerkaatst op een oranjebruin rotslandschap. Ik pik weer aan bij de rest en zie dat zij ook niet bepaald okselfris op de fiets zitten. Boven resteert nog een lange rechte weg door de kratervallei naar Hotel Parador, dat prachtig eenzaam over de vlakte kijkt. In de verte de besneeuwde piek van de vulkaan. We kijken elkaar nog eens kort aan. Zonder woorden is besloten er toch maar geen wedstrijd van te maken. Daar is het hier veel te mooi voor.

Joris Belgers beklom de Teide in 2 uur en 46 minuten. De snelste tijd op wielerapp Strava is 1 uur en 31 minuten. Naast de befaamde Teide kent Tenerife nog veel meer prachtige fietsroutes. De klim vanuit het noordelijk, aan zee gelegen Buenavista, door de kloof naar het dorpje Masca behoort tot een van de mooiste van Europa. En een van de zwaarste: de laatste 4 kilometer vanuit Masca loopt gemiddeld met 11 procent omhoog. Bij veel vliegmaatschappijen kost het inchecken van een racefiets tegen de 100 euro. Een alternatief: voor nog geen 30 euro per dag zijn er genoeg fietsen te huur, vooral in en rond Los Cristianos. Reserveer wel.