Naar Luzern voor de Kapellbrücke, musea, binnenstad, én om te skiën

Naar Luzern ga je voor de beroemde, overdekte Kapellbrücke. Voor musea en een prachtige, oude binnenstad. Voor het moderne cultuurcentrum KKL, bouwwerk van architect Jean Nouvel die ook het Louvre in Abu Dhabi ontwierp. Of je passeert als je slim bent de stad richting de Gotthardtunnel en maakt er een tussenstop. Al is het maar om de ligging aan het Vierwoudstrekenmeer te bewonderen.

Skiën en snowboarden? Dat gebeurt vooral in Wallis, Berner Oberland en Graubünden met hun vierduizenders. Maar ook Luzern heeft pistes. Met als uniek extraatje skigebied Klewenalp, dat als enige in Zwitserland per boot bereikbaar is. Zo ga je met ski’s in de hand de ferry op, vaar je ruim een uur over een wonderschoon meer, neem je de kabelbaan omhoog en beleef je een heerlijke dag in de sneeuw.

Naarmate we verder het meer opvaren, worden de bergen hoger en besneeuwder. Hier en daar hangt mist tegen een helling. De boot stopt bij popperige dorpjes en steigers, toetert steeds bij aankomst. Dit Vierwoudstrekenmeer bevriest nooit, vanwege de diepte - op sommige plekken meer dan 200 meter - en de stroming. Het berg- en gletsjerwater is groenblauw. De drukte van Luzern ebt weg, er is stilte, alleen een winterzon en uitzicht op die machtige bergen. Kan het leven mooier?

Het is een mooie winterochtend op de Vierwaldstättersee. In de verte zijn witte toppen te zien, ‘Poort naar de Alpen’ wordt deze stad ook wel genoemd. Vanaf de kade vertrekken boten naar de drie oer-kantons Uri, Schwyz en Unterwalden. Het maakt deze omgeving extra bijzonder: op de Ruëtli-weide aan het meer is op 1 augustus 1291 Zwitserland ontstaan. Nog altijd is 1 augustus de nationale feestdag.

Verademing

Na ruim een uur varen komen we aan in Beckenried. Het is een korte wandeling door het dorp, langs een bakker en kleine supermarkt, naar de kabelbaan. De grote gondel stroomt vol skiërs. Boven opent zich opnieuw een compleet andere wereld. Een wintersportwereld volop in de zon, met sleepliften, witte pistes en de geur van houtvuur. Mensen smeren zich in met zonnebrand, skiklasjes met jonge kinderen suizen voorbij. In het restaurant, bij de skiverhuur (alles is te huur hierboven, je hoeft dus niet met ski’s de boot op), in de rij voor de lift, overal is de sfeer gemoedelijk. “Het hart van de bewoners ligt op deze berg”, zegt Sandra Odermatt die hier opgroeide. “Mensen komen hier hun hele leven, ook al zijn er grotere skigebieden in Zwitserland. Het is de kleinschaligheid en prettige sfeer die trekt. Ook bij mensen van buitenaf.”

Skigebied Klewenalp © Dana de Jong

Skigebied Klewenalp heeft 40 kilometer piste, 13 liften en 7 restaurants. Hoogst bereikbare top: 2001 meter. Engelberg is zo’n groter skioord, 25 kilometer verderop. Zeer ervaren skiërs zullen daar meer aan hun trekken komen, maar voor anderen is dit een verademing. Het is fijn skiën, met zo nu en dan een glimp van het meer, diep in het dal. Overzichtelijk ook, ideaal voor gezinnen. Langs de oefenweide staan chalets en een kerkje.

Toch zitten in de Panorama Schneebar hogerop (1650 m) veel jongeren en is de muziek hip. Kriskras staan sleetjes met schapenvachtjes geparkeerd, ook dat is hier populair. In ligstoelen drinken we een shot schnaps mee en zien we de schaduwen langer worden. Het is tijd terug te keren naar beneden. Als de boot arriveert is het al donker. Rozig van een dag zon en beweging zien we lichtjes langs de oever en in de bergen voorbijgaan. Als die almaar meer worden, is daar Luzern weer.