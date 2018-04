Na vijftig jaar schildert Sean Scully weer figuratief en kleurrijk

Sean Scully? Dat is toch de man van die grote abstracte schilderijen met horizontale kleurbanen en composities van blokken in donkere, aardse kleuren? Op zijn eerste grote overzicht in Nederland, in Museum De Pont in Tilburg, heeft de Ierse kunstenaar een verrassing in petto. Na vijftig jaar is hij weer figuratief en kleurrijk gaan schilderen, net als aan het begin van zijn carrière.

Het lijkt alsof Scully - 72 is hij - weer in de huid is gekropen van de jonge kunstenaar die hij was in de jaren zestig, toen hij met een zorgeloze spontaniteit kleurrijke werken maakte. Een kleine selectie van dat vroege werk is ook te zien in De Pont. Het zijn onder meer traditionele portretten, maar de gezichten al wel opgebouwd uit kleurvlakken: de eerste voortekenen van zijn latere abstracte werk.

Hoe ouder, hoe sentimenteler In zijn recente serie 'Eleuthera' (2017) pakt hij die figuratieve draad weer op, met dat verschil dat de kleuren nog meer sprankelen. Wat is er aan de hand met Scully? Hoe ouder hoe sentimenteler, zeggen ze weleens. En laat dat nou ook het geval zijn. Op hoge leeftijd kreeg Scully nog een kind. Op de tentoonstelling hangen reeksen foto's van zijn zoon Oisín, spelend op het strand van Eleuthera, één van de Bahama's. Ze waren de inspiratiebron voor een serie van acht grote schilderijen. Je ziet eraan af hoe de kunstenaar zich mee laat voeren in de paradijselijke wereld van het spelende kind. Het schildersgeluk en -plezier spatten van de doeken af. Het kan Scully niet kleurrijk genoeg zijn. In het zonnehoedje en het shirt van het jongetje zien we de gekleurde stroken terug van zijn abstracte doeken, maar dan vele tinter feller. In al die kleurenexplosies valt des te meer de donkere kleurbaan op, die hij op alle schilderijen om het spelende kind heen heeft geschilderd. Alsof hij zijn zoontje daarmee wil afschermen van de buitenwereld. Welke gevaren daar loeren, weet Scully. In 1983 verloor hij zijn 19-jarige zoon Paul bij een auto-ongeluk. Hij verwerkte het verdriet door zich op het schilderen te storten.