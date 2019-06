Na ‘The Hate U Give’ een nieuwe activistische roman over politiegeweld tegen een zwarte jongen

Het succes van de verfilmde Black Lives Matter-roman ‘The Hate U Give’ van Angie Thomas heeft het pad geëffend voor meer vertalingen van boeken over zwarte jongeren. Een positieve ontwikkeling - al wisselt de kwaliteit sterk - want hun stemmen werden in de jeugdliteratuur amper gehoord.

De grootste aanwinst, naast Thomas, is de Afro-Amerikaanse Jason Reynolds, die indruk maakte met de versroman ‘67 seconden’. Hij heeft poëtisch talent, een feilloos gevoel voor de taal en belevingswereld van jongeren en kan goed vertellen. Al twee jaar voor ‘The Hate U Give’ publiceerde hij samen met zijn witte collega Brendan Kiely een activistische roman over politiegeweld tegen een zwarte jongen, die nu is vertaald.

De combinatie van de twee vertelstemmen is interessant

Rauw, beeldend en inlevend vertelt Reynolds over Rashad, die door een witte agent in elkaar wordt geslagen, nadat die hem ten onrechte verdenkt van winkeldiefstal. De witte Quinn, het personage van Kiely, ziet het gebeuren en herkent in de agent een familievriend.

In het ziekenhuis probeert Rashad te verwerken wat hem is aangedaan. Zijn vader gelooft niet direct in zijn onschuld, terwijl zijn vrienden juist woedend tegen dit onrecht willen opstaan. Dat Rashad zichzelf op tv ziet en hij een hashtag op sociale media is geworden, bevreemdt en beangstigt hem aanvankelijk. Gaandeweg beseft Rashad dat hij, in tegenstelling tot veel andere zwarte slachtoffers van politiegeweld, nog in leven is en zijn stem kan laten horen.

Dat Quinn nooit eerder het gevoel heeft gehad dat dit geweld hem aanging, tekent sterk zijn witte privilege. Nu hij er met zijn neus bovenop heeft gestaan en zijn omgeving loyaliteit aan de agent verwacht, kan hij er niet onderuit: dit is ook een probleem van witte mensen. Quinn staat uiteindelijk op tegen racisme in een protestmars - de finale van het boek.

De combinatie van de twee vertelstemmen intrigeert, al is Kiely wel een minder begaafd schrijver dan Reynolds. Zijn taal is gewoner en Quinn een wat eentoniger en humorloos personage. Rashad is ondanks zijn ontreddering en verdriet soms óók een grappige verteller.

Het verhaalverloop zal lezers van ‘The Hate U Give’ niet verrassen, maar de tweestemmigheid en de reflectie van het slachtoffer zelf, werpen toch een interessant, ander licht op dit belangrijke onderwerp

Oordeel: rauw, beeldend en inlevend, maar niet heel verrassend.

Jason Reynolds & Brendan Kiely

Echte Amerikaanse jongens

Vert. Maria Postema Blossom Books; 256 blz. € 18,99. Vanaf 14 jaar.

