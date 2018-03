Na Mattias van Peter Zantingh: te weinig afwisseling, erg stemmig

Het is een betrekkelijk populaire vorm: de roman met het meervoudige perspectief. Het heeft ook wel iets aantrekkelijks, verschillende personages die hun licht over dezelfde gebeurtenis laten schijnen, het haalt de druk van die ene protagonist weg en geeft een soort democratische doorsnee van de wereld.

Anderzijds kan zo'n afwisselende tableau de la troupe, literair gesproken, ook een beetje gemakzuchtig zijn, de schrijver hoeft niets echt uit te werken, hij hoeft nergens de diepte in. Eigenlijk is het geheim van zo'n roman een sterk bindmiddel op de achtergrond. Dat is bijvoorbeeld het geval in de zojuist verschenen vierde roman van Jannah Loontjens 'Wie weet', waar een keur van met elkaar bevriende personages reageert op de aanslag op Charlie Hebdo.

Oordeel: te weinig afwisseling, erg stemmig

In het geval van 'Na Mattias', de derde roman van Peter Zantingh (1983), is dat bindmiddel de dood van Mattias, een man in de kracht van zijn leven, vriendin, vrienden, op het punt om samen met een kameraad een coffeeshop te beginnen maar opeens is hij dood. Hoe gaan de achterblijvers ermee om?

De lezer krijgt het mondjesmaat en uit verschillende monden te horen, vriendin, opa en oma, vriend, nog wat buitenstaanders, acht perspectieven in totaal.

Eigenlijk is die spil van het verhaal waarin de dood van Mattias langzaam maar niet erg spectaculair opgehelderd wordt (ik zal het niet verraden want spoilers zijn tegenwoordig taboe), vooral een excuus om onze wereld prismatisch neer te zetten. Mattias' vriend, de Afghanistanveteraan Quinten die dwangmatig hardloopt, de twee oude mensen Riet en Hendrik die namens de hele familie van Mattias een Netflixabonnement cadeau hebben gekregen, Nathan, een buitenstaander die zowel alcoholist als modelspoorbouwer is en eigenlijk niks met die hele Mattias te maken heeft, Chris een redacteur met een oogaandoening die loopt te filosoferen over wat je als blinde verliest maar er ook weer aan andere zintuiglijke scherpte bijkrijgt, Tirra wier zoontje Noah volledig ontspoort, Mattias' vriendin Amber die twee keer aan het woord komt en eindigt in het strandhuisje dat ze samen met Mattias gehuurd heeft. En zo nog wat personages met hun alledaagse gedachten en bezigheden, allemaal min of meer cirkelend rond maar ook weer wegdraaiend van de dood van Mattias.

Het is zaak om in zo'n prismatische roman met veel uiteenlopende sprekers de aandacht gevangen te houden met iets bijzonders, inhoudelijk bijvoorbeeld met filosofische overwegingen of juist de banaliteit van de wereld, maar je kunt het ook over een stilistische boeg gooien en prachtige zinnen schrijven die het leven van alledag een aparte glans geven.