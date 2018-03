Na jaren van bezuinigingen gaat er weer extra geld naar cultuur

Kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur, met goed muziekonderwijs en schoolreisjes naar het museum. Eerlijke honoraria betalen aan jonge kunstenaars. Investeren in jeugdtheatergezelschappen. Jonge talenten ondersteunen die net van de opleiding komen. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) wil dat de jeugd centraal staat in het cultuurbeleid, blijkt uit haar 'cultuurvisie'.

"Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van jongs af aan meedoen aan cultuur, kunst maken of er gewoon van genieten", aldus de minister, die een passende entourage had gekozen om haar visie te presenteren.

Met een wervelende ruim een uur durende show van jonge kunstenaars in theater het Maaspodium in Rotterdam illustreerde Van Engelshoven wat haar voor ogen staat met het cultuurbeleid. Er buitelden onder meer streetdancers over het podium, begeleid door musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook waren er optredens van een acrobate, een woordkunstenares en zes aanstormende ballettalenten. Stuk voor stuk waren het allemaal jonge mensen, met uitzondering van de musici van het Rotterdams Philharmonisch. Nieuwe generaties die een eigen taal spreken, eigen verhalen hebben en een eigen - nieuw - publiek aanspreken, aldus de minister.

Investeringen

Na jaren van bezuinigingen gaat er nu ook weer extra geld naar cultuur. De investeringen lopen stapsgewijs (van 25 miljoen euro in 2018 en 50 miljoen in 2019) op tot 80 miljoen structureel vanaf 2020. Van Engelshoven: "Zoals een delta dichtslibt als je er niet naar omkijkt, zo moeten we voorwaarden scheppen waarin de kunst kan floreren. Kunst verdient onze steun. Want een open samenleving als de onze kan het zich niet veroorloven om in te dommelen. Als we de luiken dreigen te sluiten, gooien kunstenaars ze weer open."

Erfgoed en monumenten krijgen er eenmalig 325 miljoen euro bij, bleek al bij het regeerakkoord. Erfgoed en historische gebouwen zijn volgens de minister belangrijk en moeten behouden blijven, want een samenleving 'die alleen uit vernieuwing en confrontatie bestaat is onleefbaar'.

Een opvallende investering is ook de 25 miljoen die het kabinet dit jaar beschikbaar wil stellen voor grote aankopen door musea. In de komende jaren komt er nog eens 25 miljoen in totaal bovenop. Na de aankoop van Rembrandts portretten Marten en Oopjen - nu te zien in het Rijksmuseum - was het Nationaal Aankoopfonds vrijwel leeg. Dit soort aankopen van nationale betekenis moet ook in de toekomst mogelijk blijven, aldus de cultuurminister.