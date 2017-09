Na eeuwen is het manuscript terug in het familieslot

Diane Visser, tot voor kort directeur van Huis Bergh, zag het manuscript op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. Ze was getipt dat een kunsthandel uit Bazel het daar aanbood. Toen er inderdaad een link bleek met de heren van Bergh, ging ze meteen op zoek naar sponsors. De vraagprijs bedroeg 650.000 euro. Visser: "De Vereniging Rembrandt kwam met twee ton over de brug, de Mondriaanstichting volgde met 1,5 ton en toen waren we al een eind op weg. We hebben het kunnen kopen voor iets meer dan vijf ton." Het was de laatste grote aankoop van Visser als directeur. "Het is mooi om met zo'n spectaculaire aanwinst af te sluiten."

Wapen van de heren van Bergh. © RV

Het manuscript bevat twaalf kronieken (geschiedenissen) en is geïllustreerd met pentekeningen, wat bijzonder is voor die tijd. Waarschijnlijk is het tussen 1453 en 1461 gemaakt in opdracht van Willem II 'De Rijke', heer van Bergh (1404-1456). De kronieken gaan onder meer over pausen en keizers, de bisschoppen van Keulen, Luik, Utrecht en Münster en de graven en hertogen van Gelre, Holland, Brabant, de Mark en Kleef. Daarnaast bevat het 28 afbeeldingen, negen paginagrote pentekeningen en negentien kleinere. Visser: "Je kunt het zien als de vroegste getuige van Gelderse geschiedschrijving."

Het kroniekenhandschrift is echt op z'n plek in Huis Bergh. Naast een collectie schilderijen en middeleeuwse manuscripten bevindt zich daar ook het archief van de heren van Bergh, dat teruggaat tot 1227. Het is dus niet alleen terug in het kasteel waar het halverwege de vijftiende eeuw is gebruikt. Maar het maakt ook weer deel uit van de documenten uit de geschiedenis van de heren van Bergh.

